После избиения воспитанника спецшколы в Екатеринбурге всё-таки возбудили уголовное дело

– рассказала Кувалдина.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ по факту причинения Артуру тяжкого вреда по неосторожности лицом вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Несмотря на то, что Артур рассказал следователям о конкретных обстоятельствах, при которых ему была причинена травма, дело возбуждено по факту, то есть круг лиц, возможно, в будущем привлечённых к уголовной ответственности за это деяние, ограничен работниками (воспитателями, учителями, сотрудниками режима и администрации учреждения) СУВУ.Вызывает озабоченность и тот факт, что Артур подробно и последовательно из объяснения в объяснение рассказал о многочисленных фактах нанесения ему побоев в учреждении, надлежащая правовая оценка этим фактам до сих пор не дана. Такое промедление может негативно сказаться на сборе доказательств по делу в будущем, потому что лица из числа сотрудников СУВУ могут принять меры к уничтожению доказательств»,