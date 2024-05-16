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После избиения воспитанника спецшколы в Екатеринбурге всё-таки возбудили уголовное дело
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после обращения Людмилы Войтюк к Александру Бастыркину по поводу избиения её сына в местной спецшколе всё-таки возбудили уголовное дело, но не по той статье, по которой просили защитники. Об этом она сообщила «Вечерним ведомостям».
Напомним, что 15-летний Артур с декабря 2023 года живёт с переломом копчика. Сначала он не понимал, почему у него постоянно так сильно болит спина. Только после проведения экспертизы, то есть спустя много месяцев после перелома, он узнал, почему ему постоянно больно и почему он не может без этой боли ни ходить, ни спать.
Адвокат подростка Екатерина Кувалдина также подтвердила «Вечерним ведомостям» факт возбуждения, однако ее поразила статья.
Напомним, что речь идёт о той самой спецшколе в Екатеринбурге, где насиловали и избивали детей.
На данный момент в СИЗО находятся только старшие подростки, которые проводили акты издевательств после проведения товарищеских судов преподавателями учреждения, никто из воспитателей и преподавателей до сих пор ни к какой ответственности не привлечен. Наши собеседники утверждают, что причиной может быть покрывательство со стороны влиятельных чиновников в сфере образования и прав детей, однако проверить эту информацию мы не можем.
Напомним, что 15-летний Артур с декабря 2023 года живёт с переломом копчика. Сначала он не понимал, почему у него постоянно так сильно болит спина. Только после проведения экспертизы, то есть спустя много месяцев после перелома, он узнал, почему ему постоянно больно и почему он не может без этой боли ни ходить, ни спать.
Адвокат подростка Екатерина Кувалдина также подтвердила «Вечерним ведомостям» факт возбуждения, однако ее поразила статья.
«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 УК РФ по факту причинения Артуру тяжкого вреда по неосторожности лицом вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Несмотря на то, что Артур рассказал следователям о конкретных обстоятельствах, при которых ему была причинена травма, дело возбуждено по факту, то есть круг лиц, возможно, в будущем привлечённых к уголовной ответственности за это деяние, ограничен работниками (воспитателями, учителями, сотрудниками режима и администрации учреждения) СУВУ.
Вызывает озабоченность и тот факт, что Артур подробно и последовательно из объяснения в объяснение рассказал о многочисленных фактах нанесения ему побоев в учреждении, надлежащая правовая оценка этим фактам до сих пор не дана. Такое промедление может негативно сказаться на сборе доказательств по делу в будущем, потому что лица из числа сотрудников СУВУ могут принять меры к уничтожению доказательств»,
Вызывает озабоченность и тот факт, что Артур подробно и последовательно из объяснения в объяснение рассказал о многочисленных фактах нанесения ему побоев в учреждении, надлежащая правовая оценка этим фактам до сих пор не дана. Такое промедление может негативно сказаться на сборе доказательств по делу в будущем, потому что лица из числа сотрудников СУВУ могут принять меры к уничтожению доказательств»,
– рассказала Кувалдина.
Напомним, что речь идёт о той самой спецшколе в Екатеринбурге, где насиловали и избивали детей.
На данный момент в СИЗО находятся только старшие подростки, которые проводили акты издевательств после проведения товарищеских судов преподавателями учреждения, никто из воспитателей и преподавателей до сих пор ни к какой ответственности не привлечен. Наши собеседники утверждают, что причиной может быть покрывательство со стороны влиятельных чиновников в сфере образования и прав детей, однако проверить эту информацию мы не можем.
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Мама подростка, которому сломали копчик в екатеринбургской спецшколе, обратилась к Бастрыкину
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