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Екатеринбургская теплосетевой компании «выкатила» график летних опрессовок
Фото: Екатеринбургская теплосетевая компания / etk-ural.ru
На официальном сайте Екатеринбургской теплосетевой компании сегодня, 24 апреля, появилась информация о подготовке теплоисточников и испытаний городских теплосетей. В частности, опубликован график запланированных на конец весны и на лето опрессовок.
При этом обещается, что в данные периоды времени никаких проблем с горячей водой у жителей города не возникнет. Поступление горячей воды удастся не ограничивать благодаря тому, что испытания проведут от насосных станций.
Кроме того, сообщает Екатеринбургская теплосетевая компания, в межотопительный период будет проведена профилактика тепловых станций и котельных. И вот в некоторых случаях без отключения горячей воды на определённых участках обойтись не получится: ряд ремонтных работ требует полного отключения оборудования. Пока запланировано двух этапов ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге: Среднеуральскую ГРЭС будут «латать» с 25 июля по 7 августа, а на Ново-Свердловской ТЭЦ ремонтные работы пройдут с 20 мая по 2 июня.
Энергетики согласовали с администрацией города Екатеринбурга четыре этапа гидравлических испытаний тепловых сетей:
- первый этап с 14 по 17 мая;
- второй этап с 4 по 7 июня;
- третий этап с 16 по 19 июля;
- четвертый этап с 6 по 9 августа.
- первый этап с 14 по 17 мая;
- второй этап с 4 по 7 июня;
- третий этап с 16 по 19 июля;
- четвертый этап с 6 по 9 августа.
При этом обещается, что в данные периоды времени никаких проблем с горячей водой у жителей города не возникнет. Поступление горячей воды удастся не ограничивать благодаря тому, что испытания проведут от насосных станций.
Кроме того, сообщает Екатеринбургская теплосетевая компания, в межотопительный период будет проведена профилактика тепловых станций и котельных. И вот в некоторых случаях без отключения горячей воды на определённых участках обойтись не получится: ряд ремонтных работ требует полного отключения оборудования. Пока запланировано двух этапов ремонта водоподготовок теплоисточников в Екатеринбурге: Среднеуральскую ГРЭС будут «латать» с 25 июля по 7 августа, а на Ново-Свердловской ТЭЦ ремонтные работы пройдут с 20 мая по 2 июня.
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