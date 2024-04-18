Екатеринбургская теплосетевой компании «выкатила» график летних опрессовок

Энергетики согласовали с администрацией города Екатеринбурга четыре этапа гидравлических испытаний тепловых сетей:

- первый этап с 14 по 17 мая;

- второй этап с 4 по 7 июня;

- третий этап с 16 по 19 июля;

- четвертый этап с 6 по 9 августа.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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