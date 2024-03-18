Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге не хватает учителей для начальных классов. Об этом сообщил директор департамента образования города Константин Шевченко в ходе пресс-конференции, посвященной старту кампании по приёму детей в первые классы.По его словам, особенно сложная ситуация сложилась в новых микрорайонах. Константин Шевченко рассказал, что департамент образование пытается решить этот вопрос с помощью адресных и целевых программ, но остаётся ещё одна проблема – низкие зарплаты. Из-за этого молодые специалисты неохотно идут работать учителями. Сейчас представители комитета образования пытаются решить, что с этим делать.Напомним, что приём заявлений в первые классы стартует 1 апреля. В этом году школы будут готовы принять порядка 24,6 тысячи учеников, что на 1300 больше, чем в прошлом году.