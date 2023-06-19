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Из-за острой нехватки врачей лечить россиян предлагается студентам-ординаторам
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В регионах России обострился дефицит врачей. В Минздраве в связи с этим предложили брать на работу студентов-ординаторов, которые должны перед трудоустройством на работу пройти необходимую аккредитацию.
Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект министерства, который размещен для обсуждения в профессиональном сообществе.
Сколько врачей нужно России?
Сейчас в регионах страны не хватает примерно 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала, пишет издание. В образовательных организациях, подведомственных Минздраву, ординатуру проходят около 41 тысячи студентов.
Предполагается, что студенты ординатуры смогут работать врачами-стажерами и частично закрывать дефицит. Получать они будут не стипендию, а зарплату. Перед трудоустройством они должны будут, в том числе, пройти «первичную аккредитацию» и «промежуточную аттестацию». Также предполагается, что работать студенты будут только под руководством врача-наставника (как будет учитываться такая нагрузка на кадровых врачей, которых не хватает в больницах, пока непонятно).
Ординаторы и сейчас допущены к определенной лечебной деятельности в стационарах и поликлиниках, однако этот документ дает возможность «прямого допуска к работе», пишет издание.
Что касается пациентов, то им «не стоит опасаться», уверяют врачи. Так, депутат ГД, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко сказала изданию, что «самостоятельное применение подтвержденных знаний поможет будущим специалистам набраться опыта и принимать правильные врачебные решения».
Работающими стажерами могут стать студенты 78 специальностей. В перечень входят, например, акушер-гинеколог, патологоанатом, педиатр, психиатр, гастроэнтеролог, терапевт, онколог, офтальмолог и другие.
В каких регионах ситуация критическая?
По данным Минздрава за прошлый год, больше всего врачами обеспечен Северо-Западный федеральный округ, самый низкий показатель — в Южном федеральном округе.
В этом году спрос на медиков в некоторых регионах резко вырос на 50-60%. Так, например, по данным службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru, в ЯНАО динамика вакансий за январь-май этого года (к январю-маю 2022 года) составила +64%. Количество активных вакансий в этом регионе за этот период составляет 803. Однако что касается оплаты труда, то в этом году местным врачам и фармацевтам предлагают зарплаты несколько ниже, чем в прошлом. По данным сервиса, диапазон предлагаемых зарплат в прошлом году там составлял 57 471 — 129 885 рублей. В этом году в регионе предлагается зарплата от 52 742 до 115 230 рублей. Среди регионов УрФО и Приволжского ФО это самые высокие предлагаемые зарплаты для врачей.
Существенно вырос спрос на медиков в Курганской области — там количество вакансий на 58% больше, чем в прошлом году (количество активных вакансий — 1 672). Врачам в регионе предлагают зарплату выше, чем в прошлом году — от 45 000 до 91 954 рублей (в 2022 году предлагали 35 316 — 68 966 рублей).
На 50% вырос спрос на врачей и фармацевтов в Челябинской области (6 312 вакансий), однако зарплаты там предлагают более скромные — 34 483 — 68 966 (30 000 — 60 000 в прошлом году).
Если сравнивать количество активных вакансий в УрФО и Приволжском ФО, то топ-5 регионов, где очень нуждаются в медицинских кадрах, выглядит так:
Свердловская область — 10 340 вакансий (зарплаты 40 000 - 75 000 рублей);
Республика Татарстан — 9 085 вакансий (34 483 - 60 000 рублей);
Нижегородская область — 7 337 вакансий (34 483 - 60 000 рублей);
Самарская область — 7 131 вакансия (32 000 - 55 172 рубля);
Челябинская область — 6 312 вакансии (34 483 - 68 966 рублей).
Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области за год спрос на медицинских работников вырос на 42%.
Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на проект министерства, который размещен для обсуждения в профессиональном сообществе.
Сколько врачей нужно России?
Сейчас в регионах страны не хватает примерно 25 тысяч врачей и около 50 тысяч среднего медперсонала, пишет издание. В образовательных организациях, подведомственных Минздраву, ординатуру проходят около 41 тысячи студентов.
Предполагается, что студенты ординатуры смогут работать врачами-стажерами и частично закрывать дефицит. Получать они будут не стипендию, а зарплату. Перед трудоустройством они должны будут, в том числе, пройти «первичную аккредитацию» и «промежуточную аттестацию». Также предполагается, что работать студенты будут только под руководством врача-наставника (как будет учитываться такая нагрузка на кадровых врачей, которых не хватает в больницах, пока непонятно).
Ординаторы и сейчас допущены к определенной лечебной деятельности в стационарах и поликлиниках, однако этот документ дает возможность «прямого допуска к работе», пишет издание.
Что касается пациентов, то им «не стоит опасаться», уверяют врачи. Так, депутат ГД, заслуженный врач РФ Татьяна Кусайко сказала изданию, что «самостоятельное применение подтвержденных знаний поможет будущим специалистам набраться опыта и принимать правильные врачебные решения».
Работающими стажерами могут стать студенты 78 специальностей. В перечень входят, например, акушер-гинеколог, патологоанатом, педиатр, психиатр, гастроэнтеролог, терапевт, онколог, офтальмолог и другие.
В каких регионах ситуация критическая?
По данным Минздрава за прошлый год, больше всего врачами обеспечен Северо-Западный федеральный округ, самый низкий показатель — в Южном федеральном округе.
В этом году спрос на медиков в некоторых регионах резко вырос на 50-60%. Так, например, по данным службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru, в ЯНАО динамика вакансий за январь-май этого года (к январю-маю 2022 года) составила +64%. Количество активных вакансий в этом регионе за этот период составляет 803. Однако что касается оплаты труда, то в этом году местным врачам и фармацевтам предлагают зарплаты несколько ниже, чем в прошлом. По данным сервиса, диапазон предлагаемых зарплат в прошлом году там составлял 57 471 — 129 885 рублей. В этом году в регионе предлагается зарплата от 52 742 до 115 230 рублей. Среди регионов УрФО и Приволжского ФО это самые высокие предлагаемые зарплаты для врачей.
Существенно вырос спрос на медиков в Курганской области — там количество вакансий на 58% больше, чем в прошлом году (количество активных вакансий — 1 672). Врачам в регионе предлагают зарплату выше, чем в прошлом году — от 45 000 до 91 954 рублей (в 2022 году предлагали 35 316 — 68 966 рублей).
На 50% вырос спрос на врачей и фармацевтов в Челябинской области (6 312 вакансий), однако зарплаты там предлагают более скромные — 34 483 — 68 966 (30 000 — 60 000 в прошлом году).
Если сравнивать количество активных вакансий в УрФО и Приволжском ФО, то топ-5 регионов, где очень нуждаются в медицинских кадрах, выглядит так:
Свердловская область — 10 340 вакансий (зарплаты 40 000 - 75 000 рублей);
Республика Татарстан — 9 085 вакансий (34 483 - 60 000 рублей);
Нижегородская область — 7 337 вакансий (34 483 - 60 000 рублей);
Самарская область — 7 131 вакансия (32 000 - 55 172 рубля);
Челябинская область — 6 312 вакансии (34 483 - 68 966 рублей).
Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области за год спрос на медицинских работников вырос на 42%.
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