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В Екатеринбурге в доме Топоркова появились рабочие
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня на улице Чернышевского, 6 в доме Топоркова появились рабочие. Как сообщает корреспондент It's My City, за забором, дверь которого заперта, слышны звуки работ.
Причина появления рабочих в доме Топоркова пока неясна, однако рядом со зданием был замечен черный автомобиль, номера которого были закрыты строительными блоками.
Напомним, в январе начался снос исторического здания. Волонтёры и градозащитники сразу забили тревогу из-за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, однако спасать от уничтожения дом власти начали только после того как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Хинштейн.
После этого прокуратура объявила о вынесении предписания о приостановке работ, о их незаконности также заявила Свердлохранкультура. Кроме того, последняя внесла здание в перечень объектов, обладающих признаками ОКН.
Причина появления рабочих в доме Топоркова пока неясна, однако рядом со зданием был замечен черный автомобиль, номера которого были закрыты строительными блоками.
Напомним, в январе начался снос исторического здания. Волонтёры и градозащитники сразу забили тревогу из-за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, однако спасать от уничтожения дом власти начали только после того как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Хинштейн.
После этого прокуратура объявила о вынесении предписания о приостановке работ, о их незаконности также заявила Свердлохранкультура. Кроме того, последняя внесла здание в перечень объектов, обладающих признаками ОКН.
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