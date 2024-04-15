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В Екатеринбурге в доме Топоркова появились рабочие

14.38 Суббота, 20 апреля 2024
Фото: Вечерние ведомости
Сегодня на улице Чернышевского, 6 в доме Топоркова появились рабочие. Как сообщает корреспондент It's My City, за забором, дверь которого заперта, слышны звуки работ.

Причина появления рабочих в доме Топоркова пока неясна, однако рядом со зданием был замечен черный автомобиль, номера которого были закрыты строительными блоками.

Напомним, в январе начался снос исторического здания. Волонтёры и градозащитники сразу забили тревогу из-за нарушения законодательства об объектах культурного наследия, однако спасать от уничтожения дом власти начали только после того как на ситуацию обратил внимание депутат Госдумы Хинштейн.

После этого прокуратура объявила о вынесении предписания о приостановке работ, о их незаконности также заявила Свердлохранкультура. Кроме того, последняя внесла здание в перечень объектов, обладающих признаками ОКН.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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10:08 Богачи на блатных машинах занимались вымогательством в Екатеринбурге
20:50 Взяточник из Красноуфимска из директорского кресла пересядет на нары
20:19 Мусорного полигона на берегу Шарташа не будет
19:56 Сезон полётов на москитных сетках открыл малыш в Берёзовском
19:25 Североуральск присыпало весенним снежком
18:53 Уралмашевцы почистят бульвар Культуры
18:27 Убийство и причинение вреда здоровью привели жителя Лёвихи в исправительную колонию
17:53 Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в выходные в Свердловской области
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15:43 В Первоуральске девушка без водительских прав устроила ДТП с пострадавшими
14:49 Адвокат екатеринбургского горе-пикапера рассказала о его поведении во время следствия
14:42 Екатеринбург отправил страдающему от паводка Кургану гуманитарную помощь
14:03 Свердловские спортсмены верхнепышминского клуба самбо забрали три золота и два серебра в Кемеро
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