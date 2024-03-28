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В Свердловской области объявлен пожароопасный сезон
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
5 апреля на территории Свердловской области объявлен пожароопасный сезон. Сообщили в департаменте информационной политики региона.
Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, но надо соблюдать ограничения — не разводить костры в лесах, не палить траву, не сжигать порубочные остатки и т.д.
Постановление о том, что в этом году он начнется не 15, а 5 апреля, губернатор Евгений Куйвашев подписал ещё в конце марта.
В прошлом году лесные и торфяные пожары стали одной из главных проблем в Свердловской области — от огня пострадали населённые пункты, сгорело более полутора сотен домов, погибли люди.
Пожароопасный сезон не запрещает посещение лесов, но надо соблюдать ограничения — не разводить костры в лесах, не палить траву, не сжигать порубочные остатки и т.д.
С наступлением сухой, теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество возгораний сухой растительности, поэтому с наступлением пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях. Кроме того, не допускается разведение костров в любых лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины. Будьте внимательны, не бросайте горящие спички, окурки, стекло,
— сказал первый заместитель губернатора
Свердловской области Алексей Шмыков
Свердловской области Алексей Шмыков
Постановление о том, что в этом году он начнется не 15, а 5 апреля, губернатор Евгений Куйвашев подписал ещё в конце марта.
В прошлом году лесные и торфяные пожары стали одной из главных проблем в Свердловской области — от огня пострадали населённые пункты, сгорело более полутора сотен домов, погибли люди.
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