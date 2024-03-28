В Свердловской области объявлен пожароопасный сезон

— сказал первый заместитель губернатора

Свердловской области Алексей Шмыков

С наступлением сухой, теплой и ветреной погоды резко увеличивается количество возгораний сухой растительности, поэтому с наступлением пожароопасного сезона запрещены травяные палы в полях. Кроме того, не допускается разведение костров в любых лесах, сжигание порубочных остатков из заготовленной древесины. Будьте внимательны, не бросайте горящие спички, окурки, стекло,