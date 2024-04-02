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В 14 местах в Екатеринбурге электросамокаты будут снижать скорость
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стали известны места в Екатеринбурге, в которых электросамокаты будут снижать скорость до 15 километров в час. В список попали как парки, так и улицы. Ожидается, что это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов.
Скорость будет ограничена:
– вдоль всей набережной Городского пруда;
– на проспекте Ленина;
– на Октябрьской площади;
– в Историческом сквере;
– в ЦПКиО;
– на улице Вайнера;
– на улице Бардина;
– в Южном парке;
– в парке Чкалова;
– в парке имени Павлика Морозова;
– в парке 50-летия ВЛКСМ;
– в Харитоновском парке;
– в парке имени Блюхера;
– в парке имени ХХII Партсъезда.
Также власти обещали оборудовать места для электросамокатов, чтобы людям было удобно заканчивать поездки. Специализированные парковки должны будут появиться вблизи станций метрополитенов, железнодорожного вокзала, автовокзалов, магазинов, ТРЦ, рядом с крупными перекрестками и в районах, прилегающих к паркам и скверам.
Помимо этого, в мэрии назвали места, парковаться в которых запрещено. Среди них:
– охранные зоны инженерных сетей и места, расположенные под автомобильными эстакадами;
– выходы из станций метрополитена и торговых объектов;
– арки зданий, площадки отдыха, спортивные площадки;
– остановочные пункты общественного транспорта и 5 метров от них;
– пределы треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях;
– расстояние менее 5 метров до границы пешеходного перехода;
– места, где СИМ могут создать препятствия для движения пешеходов и автотранспорта;
Скорость будет ограничена:
– вдоль всей набережной Городского пруда;
– на проспекте Ленина;
– на Октябрьской площади;
– в Историческом сквере;
– в ЦПКиО;
– на улице Вайнера;
– на улице Бардина;
– в Южном парке;
– в парке Чкалова;
– в парке имени Павлика Морозова;
– в парке 50-летия ВЛКСМ;
– в Харитоновском парке;
– в парке имени Блюхера;
– в парке имени ХХII Партсъезда.
Также власти обещали оборудовать места для электросамокатов, чтобы людям было удобно заканчивать поездки. Специализированные парковки должны будут появиться вблизи станций метрополитенов, железнодорожного вокзала, автовокзалов, магазинов, ТРЦ, рядом с крупными перекрестками и в районах, прилегающих к паркам и скверам.
Помимо этого, в мэрии назвали места, парковаться в которых запрещено. Среди них:
– охранные зоны инженерных сетей и места, расположенные под автомобильными эстакадами;
– выходы из станций метрополитена и торговых объектов;
– арки зданий, площадки отдыха, спортивные площадки;
– остановочные пункты общественного транспорта и 5 метров от них;
– пределы треугольника видимости на нерегулируемых перекрестках и примыканиях;
– расстояние менее 5 метров до границы пешеходного перехода;
– места, где СИМ могут создать препятствия для движения пешеходов и автотранспорта;
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