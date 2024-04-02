В 14 местах в Екатеринбурге электросамокаты будут снижать скорость

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Стали известны места в Екатеринбурге, в которых электросамокаты будут снижать скорость до 15 километров в час. В список попали как парки, так и улицы. Ожидается, что это поможет снизить количество ДТП с участием электросамокатов.Скорость будет ограничена:Также власти обещали оборудовать места для электросамокатов, чтобы людям было удобно заканчивать поездки. Специализированные парковки должны будут появиться вблизи станций метрополитенов, железнодорожного вокзала, автовокзалов, магазинов, ТРЦ, рядом с крупными перекрестками и в районах, прилегающих к паркам и скверам.Помимо этого, в мэрии назвали места, парковаться в которых запрещено. Среди них: