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Свердловские власти анонсировали закупку новой партии техники для тушения лесных пожаров
Фото: департамент информполитики Свердловской области / све.рф
Свердловские власти заявили о выделении более 35 миллионов рублей на новой партии спецтехники для Уральской авиабазы для тушения лесных пожаров. Средства должны будут пойти на закупку пяти гусеничных тракторов.
В департаменте информационной политики региона также подчеркнули, что спецтранспорт для авиабазы закупается регулярно, и привели в пример закупку более 30 единиц техники на общую сумму более 200 миллионов рублей.
Закупку новой техники власти анонсировали после заявления сотрудников алапаевского отделения «Авиалессохраны» о несправедливых зарплатах и плохих условиях труда, из-за которых они не хотят работать. После этого министр природных ресурсов и экологии области заверил, что сказанное огнеборцами неправда.
«Они будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Это модифицированные модели с усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев. Они оборудованы плугами и отлично подходят для устройства и прочистки минерализованных полос, а также для опашки кромки пожаров, чтобы остановить распространение огня»,
– рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
В департаменте информационной политики региона также подчеркнули, что спецтранспорт для авиабазы закупается регулярно, и привели в пример закупку более 30 единиц техники на общую сумму более 200 миллионов рублей.
Закупку новой техники власти анонсировали после заявления сотрудников алапаевского отделения «Авиалессохраны» о несправедливых зарплатах и плохих условиях труда, из-за которых они не хотят работать. После этого министр природных ресурсов и экологии области заверил, что сказанное огнеборцами неправда.
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