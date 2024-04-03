Свердловские власти анонсировали закупку новой партии техники для тушения лесных пожаров

– рассказал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

«Они будут работать в труднодоступной болотистой местности и лесах региона. Это модифицированные модели с усиленной защитой кабины и днища от пролома ветками кустарников и деревьев. Они оборудованы плугами и отлично подходят для устройства и прочистки минерализованных полос, а также для опашки кромки пожаров, чтобы остановить распространение огня»,