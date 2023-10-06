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Прокуратура внесла представление свердловскому губернатору из-за задержки зарплат сотрудникам Уральской авиабазы
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Уральской базе авиационной охраны лесов этим летом образовалось большая задолженность по выплате зарплаты 550 сотрудникам. Из-за этого свердловская прокуратура даже внесла представление губернатору Свердловской области.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что оплата работы за тушение лесных пожаров является отдельным видом оплаты труда и должна выплачиваться два раза в месяц. Однако во время проверки выяснилось, что в учреждении образовалась задолженность по выплате зарплаты за период с июня по август перед 550 сотрудниками. Размер задолженности превысил 34 миллиона рублей.
Прокуратура внесла руководителю Уральской авиабазы представление об устранении нарушений закона. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, прокуратура внесла представление губернатору Свердловской области об устранении нарушений федерального законодательства.
В результате задолженность по выплате зарплаты перед работниками все же погасили.
В пресс-службе областной прокуратуры «Вечерним ведомостям» рассказали, что оплата работы за тушение лесных пожаров является отдельным видом оплаты труда и должна выплачиваться два раза в месяц. Однако во время проверки выяснилось, что в учреждении образовалась задолженность по выплате зарплаты за период с июня по август перед 550 сотрудниками. Размер задолженности превысил 34 миллиона рублей.
Прокуратура внесла руководителю Уральской авиабазы представление об устранении нарушений закона. Должностное лицо организации привлекли к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, прокуратура внесла представление губернатору Свердловской области об устранении нарушений федерального законодательства.
В результате задолженность по выплате зарплаты перед работниками все же погасили.
«Ситуация с оплатой труда работникам Уральской базы авиационной охраны лесов продолжает оставаться на контроле прокуратуры»,
– добавили в ведомстве.
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