В Екатеринбурге живет щенок с титановыми лапами

— рассказал Борис Е1.

«Восстановить конечности не было возможным: мясо было разорвано в клочья, кости раздроблены. Характерные моменты для капкана. Протез устанавливается непосредственно в кость, сращивается с костной тканью и становится естественным продолжением»,