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В Екатеринбурге живет щенок с титановыми лапами
Стоп-кадр видео телеграм-канала «Клякса» / t.me/klyaksa_priyut
В Екатеринбурге 11-месячная лайка попала в капкан и потеряла передние лапы. После ампутации и длительного лечения, Джакс может ходить с помощью протезов.
Студент-ветеринар Борис Иванов взял раненого пса под свою опеку. Он нашел клинику в Новосибирске, где по новейшей технологии изготавливают протезы для животных на 3D-принтере из порошка трех металлов. Врачи провели операцию по установке протезов для Джакса. Эта история стала дипломной работой студента.
Стоимость новых лап для Джакса составила 270 тысяч рублей, часть расходов была покрыта волонтерами приюта «Клякса», занимающимися травмированными животными. Бывший хозяин Джакса помог с финансированием, но затем отказался от пса, так как он ему нужен был лишь для охоты. Теперь у Джакса есть новый дом — будущий ветеринар Борис забрал его к себе.
Мы рассказывали про сбор деньги на новые лапки для тогда еще Пашки.
Студент-ветеринар Борис Иванов взял раненого пса под свою опеку. Он нашел клинику в Новосибирске, где по новейшей технологии изготавливают протезы для животных на 3D-принтере из порошка трех металлов. Врачи провели операцию по установке протезов для Джакса. Эта история стала дипломной работой студента.
«Восстановить конечности не было возможным: мясо было разорвано в клочья, кости раздроблены. Характерные моменты для капкана. Протез устанавливается непосредственно в кость, сращивается с костной тканью и становится естественным продолжением»,
— рассказал Борис Е1.
Стоимость новых лап для Джакса составила 270 тысяч рублей, часть расходов была покрыта волонтерами приюта «Клякса», занимающимися травмированными животными. Бывший хозяин Джакса помог с финансированием, но затем отказался от пса, так как он ему нужен был лишь для охоты. Теперь у Джакса есть новый дом — будущий ветеринар Борис забрал его к себе.
Мы рассказывали про сбор деньги на новые лапки для тогда еще Пашки.
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