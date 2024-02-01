В Екатеринбурге собирают деньги на новые лапки для травмированной собаки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Четверть миллиона рублей необходимы собаке по кличке Пашка, чтобы снова начать жить полноценной жизнью. Опекуны животного надеются, что заказать Пашке новые лапки в Новосибирске.Свои собственные лапы Пашка потерял в октябре прошлого года. Их «оттяпал» охотничий капкан, в который на свою беду наступила собака. Животное могло и вовсе не выжить, но ветеринарные врачи помогли ему выдержать и болевой шок, и потерю крови, ампутацию обеих передних лап.Протезы для Паши могут изготовить новосибирские умельцы. Там работает ветклиника «Бэст», которая славится сложными операциями по протезированию. Но стоит это немалых денег: 100 тысяч нужны на приобретение протезов, ещё столько же — их установка. Ещё 50 тысяч заложены на транспортировку собаки с Урала в Сибирь, сопровождение его, нахождение в стационаре.Судьбой Паши занимается приют травмированных животных «Клякса». «Кляксой» же организован и сбор средств. Внести свою лепту можно через карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона 89126025666.