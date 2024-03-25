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В Свердловской области к проекту «За самбо» хотят подключить ещё больше школ
Фото предоставлено Алексеем Сваловым
В текущем году в Свердловской области к проекту «За самбо» в рамках направления «Самбо в школу» планируют подключить ещё больше школ и муниципалитетов. Об этом сообщил координатор проекта в регионе Алексей Свалов.
В прошлом году участниками проекта стало 47 школ, также в 2023 году было открыто 9 новых залов для занятий самбо.
Помимо школ, присоединиться к проекту предлагают высшим учебным заведениям области. На данный момент в направлении «Самбо в ВУЗы» участвуют Технический университет, Уральский государственный горный университет, Уральский государственный университет путей сообщения, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбургская православная духовная семинария. Это позволяет ребятам после школы продолжать заниматься самбо в университете.
В прошлом году участниками проекта стало 47 школ, также в 2023 году было открыто 9 новых залов для занятий самбо.
«В 2024 году к нам поступило ещё 5 заявок на оборудование залов. С каждым муниципалитетом работа ведется индивидуально. В ряде школ области нет подходящих условий для занятий самбо. В таком случае уроки проводятся в ближайших спортивных школах. Работа на базе спортшкол ведется в поселках Верх-Нейвинский и Шокурово, школах №20 и № 95 города Нижний Тагил. Кроме этого, оказывается помощь ребятам, которые по ряду причин не могут приобрести экипировку»,
– рассказал Алексей Свалов.
Помимо школ, присоединиться к проекту предлагают высшим учебным заведениям области. На данный момент в направлении «Самбо в ВУЗы» участвуют Технический университет, Уральский государственный горный университет, Уральский государственный университет путей сообщения, Российский государственный профессионально-педагогический университет, Уральский государственный экономический университет, Екатеринбургская православная духовная семинария. Это позволяет ребятам после школы продолжать заниматься самбо в университете.
«Важно понимать, что проект "За самбо"– это не только про спорт. Вместе с участниками направления "Самбо в школу" проводятся развлекательные, образовательные мероприятия, праздничные акции, благотворительные кинопоказы, выставки, флеш-мобы, направленные на популяризацию национального вида спорта – самбо»,
– подытожил Алексей Свалов.
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