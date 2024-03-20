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Звезда «Уральских пельменей» исполнила главную роль в новом сезоне сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие»
Скрин из трейлера пятого сезона «Обоюдное согласие»
Уже в понедельник, 1 апреля, в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера пятого сезона сериала Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие», в котором главную роль играет звезда «Уральских пельменей» Илана Дылдина.
Вместе с ней главные роли исполняют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
Картина начинается с «фарфоровой свадьбы» Марины (Глафира Тарханова) и Григория (Максим Ползиков) Венишевых. Они уже двадцать лет вместе и воспитывают троих детей. Григорий – успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, которые приходят на праздник, которому суждено закончиться трагедией. По возвращению домой Григорий оказывается лежать у подъезда с кухонным ножом в животе, а Марина, рыдая в трубку, просит полицию срочно приехать, – она главная подозреваемая в убийстве. Главная улика — отпечатки супруги на ноже.
Дело ведёт следовательница Анна (Диана Арбенина). Она допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать всё быстро и складно – учитывая дружбу покойного с мэром города. Однако сделать всё тихо не выходит: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время ссоры перед смертью.
Сначала дело кажется простым, но со временем становится ясно, что в эту историю вовлечено намного больше людей. От того становится сложнее понять, кому было выгодно убийство Григория. Марина также не намерена с этим мирится и, обирая волю в кулак, звонит московскому адвокату Иде Кузнецовой (Елена Ханга). Её старшая дочь Женя тоже не сидит сложа руки и старается привлекать внимание к делу. Следовательница Анна начинает подозревать неладное, не понимания, почему её шеф спешит закрыть дело.
Вместе с ней главные роли исполняют Глафира Тарханова, Диана Арбенина, Максим Ползиков, Елена Ханга, Глеб Пускепалис и Мария Михалкова-Кончаловская.
«Поскольку у нас были сжатые сроки производства, и я работала параллельно еще на другом проекте, на кастинг у меня не было времени. Я решила поступить проверенным способом и брать не актёров, открыла свои контакты и просто начала звать людей, которые, на мой взгляд, подходили на роли. У всех все получилось идеально»,
– рассказала режиссёр Валерия Гай Германика.
Картина начинается с «фарфоровой свадьбы» Марины (Глафира Тарханова) и Григория (Максим Ползиков) Венишевых. Они уже двадцать лет вместе и воспитывают троих детей. Григорий – успешный бизнесмен, основатель реабилитационного центра, у которого в друзьях мэр города Котов и много других влиятельных людей, которые приходят на праздник, которому суждено закончиться трагедией. По возвращению домой Григорий оказывается лежать у подъезда с кухонным ножом в животе, а Марина, рыдая в трубку, просит полицию срочно приехать, – она главная подозреваемая в убийстве. Главная улика — отпечатки супруги на ноже.
Дело ведёт следовательница Анна (Диана Арбенина). Она допрашивает Марину и докладывает детали своему начальнику. Шеф не хочет шума вокруг дела и просит сделать всё быстро и складно – учитывая дружбу покойного с мэром города. Однако сделать всё тихо не выходит: на медосмотре у задержанной Марины находят синяки на спине, которые точно не мог нанести погибший во время ссоры перед смертью.
Сначала дело кажется простым, но со временем становится ясно, что в эту историю вовлечено намного больше людей. От того становится сложнее понять, кому было выгодно убийство Григория. Марина также не намерена с этим мирится и, обирая волю в кулак, звонит московскому адвокату Иде Кузнецовой (Елена Ханга). Её старшая дочь Женя тоже не сидит сложа руки и старается привлекать внимание к делу. Следовательница Анна начинает подозревать неладное, не понимания, почему её шеф спешит закрыть дело.
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