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Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мошенники продолжают покушаться на сбережения уральцев. На этот раз они решили притвориться митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Об этом предупреждает настоящий митрополит в своём телеграм-канале.
По его словам, подобные сообщения получили несколько человек.
В полиции регулярно напоминают о том, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют обналичивать вклады, оформлять так называемые «зеркальные займы» или продавать автомобили или недвижимость.
Силовики и сотрудники банков никогда не запрашивают данные банковских карт, включая PIN-код. Также подчеркнем, что «безопасных счетов», о которых часто говорят аферисты, не существует.
«Пишу тебе по делу. У нас была проверка от ФСБ, со мной побеседовали. Александр Алексеевич Сотников, инспектор, просил предупредить тебя о его звонке. Держи телефон при себе, Бог с тобой»,
– говорится в сообщении афериста, скриншот с которым опубликовал митрополит Евгений.
По его словам, подобные сообщения получили несколько человек.
В полиции регулярно напоминают о том, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют обналичивать вклады, оформлять так называемые «зеркальные займы» или продавать автомобили или недвижимость.
Силовики и сотрудники банков никогда не запрашивают данные банковских карт, включая PIN-код. Также подчеркнем, что «безопасных счетов», о которых часто говорят аферисты, не существует.
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