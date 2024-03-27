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Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским

10.04 Четверг, 28 марта 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Мошенники продолжают покушаться на сбережения уральцев. На этот раз они решили притвориться митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Евгением. Об этом предупреждает настоящий митрополит в своём телеграм-канале.

«Пишу тебе по делу. У нас была проверка от ФСБ, со мной побеседовали. Александр Алексеевич Сотников, инспектор, просил предупредить тебя о его звонке. Держи телефон при себе, Бог с тобой»,

– говорится в сообщении афериста, скриншот с которым опубликовал митрополит Евгений.


По его словам, подобные сообщения получили несколько человек.

В полиции регулярно напоминают о том, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют обналичивать вклады, оформлять так называемые «зеркальные займы» или продавать автомобили или недвижимость.

Силовики и сотрудники банков никогда не запрашивают данные банковских карт, включая PIN-код. Также подчеркнем, что «безопасных счетов», о которых часто говорят аферисты, не существует.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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13:35 Губернатор сдвинул начало пожароопасного сезона в Свердловской области на 5 апреля
13:01 В Екатеринбурге водитель Hyundai допустил серьёзное ДТП из-за плохого самочувствия
12:38 Водителей предупредили о снегопаде и дорожных работах на трассе Пермь – Екатеринбург
11:57 За убийство четырёх человек с особой жесткостью и поджоги будут судить 20-летнего новоуральца
11:12 В Екатеринбурге почти на семь месяцев закроют движение по улице Мичурина
10:37 Свердловское РЭО обнаружило нелегальный снежный полигон в Первоуральске
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10:03 Свердловчане поставят оценки образовательным организациям
09:30 В Екатеринбурге пропала 15-летняя девушка
20:46 Екатеринбург лишился одного из лучших школьных педагогов
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