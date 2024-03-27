Мошенники притворились митрополитом Евгением Екатеринбургским и Верхотурским

– говорится в сообщении афериста, скриншот с которым опубликовал митрополит Евгений.

«Пишу тебе по делу. У нас была проверка от ФСБ, со мной побеседовали. Александр Алексеевич Сотников, инспектор, просил предупредить тебя о его звонке. Держи телефон при себе, Бог с тобой»,