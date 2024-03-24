Замдиректора крупной уральской компаний отдал мошенникам более семи миллионов рублей





– напоминают в пресс-группе екатеринбургской полиции. «Сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют обналичивать вклады, продавать автомобили или недвижимость, оформлять так называемые "зеркальные займы" или автокредиты, не существуют никакие "безопасные счета". Это мошенники!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге заместитель директора одной из крупных уральских компаний попался на уловку телефонных мошенников, представлявшихся сотрудниками «полиции», «ФСБ» и «Банка», и отдал им более семи миллионов рублей.Аферисты не только убедили потерпевшего обналичить свои 2 миллиона 171 тысячу рублей, но и оформить кредит на 5 миллионов. Все эти деньги он перевёл мошенникам, думая, что переводит их на защищённые счета «ЦБ РФ». Ему обещали, что вернут их, но позже. Однако, этого так и не произошло.Там также подчеркнули ни силовики, ни сотрудники банков не будут склонять граждан к участию в операциях якобы по поимке преступников, и никогда не будут запрашивать данные банковских карт, включая PIN-код.Правоохранители просят граждан ознакомиться с видеороликом, в котором приводят пример телефонного мошенничества и акцентируют внимание на поводах насторожиться.