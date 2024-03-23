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В Екатеринбурге стихийный мемориал в память о погибших в «Крокусе» перенесли в другое место
Фото: Екатеринбургская епархия
В Екатеринбурге стихийный мемориал в память о погибших во время теракта в «Крокусе» перенесли с площади 1905 года на территорию Иоанно-Предтеченского собора. Об этом накануне сообщила Екатеринбургская епархия.
Там также уточнили, что это сделали по просьбе городской администрации. После этого на сайте города на 30 и 31 марта анонсировали весеннюю ярмарку, которую планируют развернуть на площади 1905 года.
Ранее говорилось, что в Свердловской области до 13 мая отменены культурные и развлекательные мероприятия, включая уличные ярмарки. А во вторник свердловский губернатор подписал распоряжении о приостановке массовых мероприятий, проведение которых не отвечает требованиям антитеррористической защищённости.
«Молитвы о живых и убиенных в "Крокус Сити Холле» возносятся здесь, как и во всех православных храмах, с субботы 23 марта и будут совершаться до 40-го дня с момента трагедии. Работники муниципальной службы и добровольцы бережно перенесли цветы, игрушки, лампады на территорию Иоанно-Предтеченского собора»,
– написали в телеграм-канале епархии.
Там также уточнили, что это сделали по просьбе городской администрации. После этого на сайте города на 30 и 31 марта анонсировали весеннюю ярмарку, которую планируют развернуть на площади 1905 года.
Скрин с городского портала
Ранее говорилось, что в Свердловской области до 13 мая отменены культурные и развлекательные мероприятия, включая уличные ярмарки. А во вторник свердловский губернатор подписал распоряжении о приостановке массовых мероприятий, проведение которых не отвечает требованиям антитеррористической защищённости.
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