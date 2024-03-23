В Екатеринбурге стихийный мемориал в память о погибших в «Крокусе» перенесли в другое место

«Молитвы о живых и убиенных в "Крокус Сити Холле» возносятся здесь, как и во всех православных храмах, с субботы 23 марта и будут совершаться до 40-го дня с момента трагедии. Работники муниципальной службы и добровольцы бережно перенесли цветы, игрушки, лампады на территорию Иоанно-Предтеченского собора»,