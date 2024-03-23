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В Свердловской области приостанавливают мероприятия, не отвечающие антитеррористической защищённости
Фото: Ирина Смирнова
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжении о приостановке массовых мероприятий, проведение которых не отвечает требованиям антитеррористической защищённости.
Документ опубликовали на портале правовой информации региона, сообщает департамент информационной политики. Распоряжение закрепляет решение антитеррористической комиссии региона, проведённой 23 марта в связи с трагедией, произошедшей в Подмосковье.
Речь идёт не только о развлекательных и торгово-развлекательных мероприятиях, но и о спортивных и патриотических, если площадки, на которых их планируют проводить, не будут достаточно защищены от потенциальных угроз. Поэтому распоряжение также предусматривает проверку правоохранительными органами всех объектов и площадок, на которых планируются проведение массовых мероприятий. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ.
Документ опубликовали на портале правовой информации региона, сообщает департамент информационной политики. Распоряжение закрепляет решение антитеррористической комиссии региона, проведённой 23 марта в связи с трагедией, произошедшей в Подмосковье.
Речь идёт не только о развлекательных и торгово-развлекательных мероприятиях, но и о спортивных и патриотических, если площадки, на которых их планируют проводить, не будут достаточно защищены от потенциальных угроз. Поэтому распоряжение также предусматривает проверку правоохранительными органами всех объектов и площадок, на которых планируются проведение массовых мероприятий. В случае выявления фактов нарушений решения будут приниматься в соответствии с КОАП РФ.
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