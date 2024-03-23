Культурные и развлекательные мероприятия отменены до 13 мая в Свердловской области





— говорится в обращении

за подписью министра общественной безопасности

Александра Кудрявцева, которое опубликовало ЕАН. «Приостановить проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 13.05.2024. При проведении спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты проведения мероприятий в местах, где не обеспечены требования антитеррористической защищенности»,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области введены дополнительные меры безопасности. До 13 мая отменены культурные и развлекательные мероприятия, включая уличные ярмарки. Также будет усилено патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.Решение принято на фоне теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли стрельбу и устроили пожар. По последним данным, число погибших составляет 143 человек, возможно, что это число будет увеличиваться.