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Культурные и развлекательные мероприятия отменены до 13 мая в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области введены дополнительные меры безопасности. До 13 мая отменены культурные и развлекательные мероприятия, включая уличные ярмарки. Также будет усилено патрулирование общественных мест и объектов транспортной инфраструктуры.
Решение принято на фоне теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли стрельбу и устроили пожар. По последним данным, число погибших составляет 143 человек, возможно, что это число будет увеличиваться.
«Приостановить проведение развлекательных, торговых и массовых мероприятий до 13.05.2024. При проведении спортивных мероприятий и мероприятий патриотической направленности исключить факты проведения мероприятий в местах, где не обеспечены требования антитеррористической защищенности»,
— говорится в обращении
за подписью министра общественной безопасности
Александра Кудрявцева, которое опубликовало ЕАН.
за подписью министра общественной безопасности
Александра Кудрявцева, которое опубликовало ЕАН.
Решение принято на фоне теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». Вооруженные люди ворвались в здание, открыли стрельбу и устроили пожар. По последним данным, число погибших составляет 143 человек, возможно, что это число будет увеличиваться.
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В Свердловской области отменили все развлекательные мероприятия из-за теракта в Подмосковье
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