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Екатеринбургские рестораны направят выручку на помощь жертвам теракта в Подмосковье
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Рестораны Donna Olivia, Bukowski Grill, Custo Fish Bar, Maccheroni Ciao, «Мечтатели», «Есть Хинкали» и кондитерская «Тортик или Торт» приняли решение направить прибыль за эти выходные на специальный благотворительный счет Красного Креста. Средства будут использованы для помощи семьям погибших и пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает Е1.
Напомним, что Евгений Куйвашев поручил в обязательном порядке оказать необходимую помощь семьям жителей региона, погибших в теракте, а рэпер Моргенштерн (минюст РФ признал иноагентом) перевел полмиллиона рублей семье погибшей в теракте женщины из Екатеринбурга.
«Общая трагедия объединяет сердца людей! Вместе мы поддерживаем тех, кто в этот трудный момент нуждается в помощи!»
— сообщили представители ресторанов.
Напомним, что Евгений Куйвашев поручил в обязательном порядке оказать необходимую помощь семьям жителей региона, погибших в теракте, а рэпер Моргенштерн (минюст РФ признал иноагентом) перевел полмиллиона рублей семье погибшей в теракте женщины из Екатеринбурга.
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