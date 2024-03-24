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Куйвашев пообещал помочь семьям свердловчан, погибших при теракте в «Крокус Сити Холле»
Фото: Вечерние ведомости
Губернатор Евгений Куйвашев поручил в обязательном порядке оказать необходимую помощь семьям жителей региона, погибших в «Крокус Сити Холле». Также правительство Свердловской области готово предоставить поддержку в устранении последствий теракта. Об этом сообщил департамент информполитики региона.
Напомним, что рэпер Моргенштерн (минюст РФ признал иноагентом) перевел полмиллиона рублей семье погибшей в теракте женщины из Екатеринбурга.
«Эта трагедия потрясла всех, стала личным горем для миллионов россиян, для всего нашего общества. Российские регионы в такие трудные минуты всегда приходят на помощь друг другу. Общая беда, стремление противостоять терроризму, актам жестокости и насилия, направленным против мирных жителей, нас сплачивают и делают сильнее»,
— отметил губернатор.
Напомним, что рэпер Моргенштерн (минюст РФ признал иноагентом) перевел полмиллиона рублей семье погибшей в теракте женщины из Екатеринбурга.
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