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Рэпер Моргенштерн* перевел полмиллиона рублей семье погибшей в теракте женщины из Екатеринбурга

10.05 Воскресенье, 24 марта 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Рэпер Алишер Моргенштерн* перевел 500 тысяч рублей из своего фонда в пользу семьи женщины из Екатеринбурга, погибшей в трагедии в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает телеграм-канал «Не Моргенштерн*».

«47-летняя Виктория мечтала посетить шоу любимой группы, поэтому полетела из родного города в Москву. В ходе теракта женщина оказались в числе жертв, а семье потребовалось взять в кредит ₽150 тыс., чтобы доставить тело в Екатеринбург», — сообщает телеграм-канал.

Многие годы Виктория Ладейщикова жила в Верхней Пышме, но в 2021 году переехала в Москву. В тот роковой день она пришла на концерт своей любимой группы.

*Минюст РФ признал его иноагентом

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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11:26 Представители «Гринвича» подали иск на бельгийский банк на сумму 4,8 миллиона долларов
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