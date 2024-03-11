Возрастное ограничение 18+
Прокуратура не смогла отстоять охранный статус екатеринбургской усадьбы, снос которой возмутил Захара Прилепина
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проиграла апелляцию в Свердловском областном суде по делу, в котором оспаривалось лишение статуса ОКН усадьбы купца Ивана Белинькова на улице Розы Люксембург. Судья Залина Доева отклонила жалобу прокурора.
Ранее прокуратура проиграла и суд первой инстанции, он встал на сторону застройщика – ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» — а также нанятых им экспертов из Саратова и Москвы – Владислава Жомина, Виктора Соснина и Елены Федосеевой, которые выполнили экспертизу с выводом о том, что одна из старейших усадеб Екатеринбурга с уникальным для города убранством фасада якобы утратила свою историко-культурную ценность.
«Вечерние ведомости» публиковали подробный репортаж об этом суде, в котором застройщик почему-то обосновывал необходимость сноса усадьбы не утратой историко-культурной ценности, а размещением в прошлом в здании биолаборатории, из-за которой в 1979 году произошла вспышка сибирской язвы. Ещё до начала сноса на veved.ru выходил подробнейший материал об истории усадьбы.
Теперь остатки усадьбы, чей демонтаж был приостановлен по требованию прокуратуры, вероятно, будут снесены. «Предприятие "Чусовское озеро"» намерено построить на её месте пристрой к своей многоэтажке.
Примечательно, что на Youtube-канале того же Свердловского областного суда сохранился ролик от 2016 года под названием «Суд решил судьбу усадьбы Белинькова». «Застройщик уверяет, что сохранит памятник архитектуры» — такими словами заканчивалось официальное сообщение суда. Однако, как показала жизнь, эти уверения ничего не стоили.
В конце апреля 2023 года планами по сносу исторической застройки на левом берегу Исети, в том числе усадьбы Белинькова, возмущался писатель Захар Прилепин. Однако его возмущения на планы застройщика, судя по всему, тоже не повлияли. На данный момент от главного дома усадьбы остались лишь фрагменты некоторых стен. Остальные постройки усадьбы были снесены в предыдущие годы.
Ранее прокуратура проиграла и суд первой инстанции, он встал на сторону застройщика – ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» — а также нанятых им экспертов из Саратова и Москвы – Владислава Жомина, Виктора Соснина и Елены Федосеевой, которые выполнили экспертизу с выводом о том, что одна из старейших усадеб Екатеринбурга с уникальным для города убранством фасада якобы утратила свою историко-культурную ценность.
«Вечерние ведомости» публиковали подробный репортаж об этом суде, в котором застройщик почему-то обосновывал необходимость сноса усадьбы не утратой историко-культурной ценности, а размещением в прошлом в здании биолаборатории, из-за которой в 1979 году произошла вспышка сибирской язвы. Ещё до начала сноса на veved.ru выходил подробнейший материал об истории усадьбы.
Теперь остатки усадьбы, чей демонтаж был приостановлен по требованию прокуратуры, вероятно, будут снесены. «Предприятие "Чусовское озеро"» намерено построить на её месте пристрой к своей многоэтажке.
Примечательно, что на Youtube-канале того же Свердловского областного суда сохранился ролик от 2016 года под названием «Суд решил судьбу усадьбы Белинькова». «Застройщик уверяет, что сохранит памятник архитектуры» — такими словами заканчивалось официальное сообщение суда. Однако, как показала жизнь, эти уверения ничего не стоили.
В конце апреля 2023 года планами по сносу исторической застройки на левом берегу Исети, в том числе усадьбы Белинькова, возмущался писатель Захар Прилепин. Однако его возмущения на планы застройщика, судя по всему, тоже не повлияли. На данный момент от главного дома усадьбы остались лишь фрагменты некоторых стен. Остальные постройки усадьбы были снесены в предыдущие годы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск»
11 марта 2024
11 марта 2024
Пенсионерка из Верхней Пышмы отсудила у аптеки 200 тысяч рублей за травму на ступеньках
14 марта 2024
14 марта 2024