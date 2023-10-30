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Прокуратура проиграла суд по оспариванию лишения усадьбы Белинькова статуса памятника архитектуры
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратуре Октябрьского района Екатеринбурга не удалось оспорить акт государственной историко-культурной экспертизы, на основании которого усадьба Белинькова на улице Розы Люксембург была исключена из реестра объектов культурного наследия (ОКН). Судья Октябрьского районного суда Вера Обухова полностью отказала в иске. Если это решение вступит в силу, снос одной из старейших усадеб Екатеринбурга будет фактически узаконен.
О богатой истории усадьбы Белинькова и её уникальной архитектуре «Вечерние ведомости» публиковали в прошлом году большой материал. Незадолго до этого правительство России в лице премьера Михаила Мишустина исключило комплекс усадьбы из реестра ОКН. Однако фактически решение об исключении было обусловлено не волей федеральных чиновников, а выводами экспертов из Саратова и Москвы – Владислава Жомина, Виктора Соснина и Елены Федосеевой.
Эксперты Жомин, Соснин и Федосеева и были ответчиками по делу. Ещё одним ответчиком было ЗАО «Предприятие Чусовское озеро» – непосредственный заказчик экспертизы и застройщик, намеревающийся построить на месте старинной усадьбы новую очередь своего жилого комплекса «Атриум».
Иск прокуратуры был подан в июне 2023 года – в тот период как раз шли работы по сносу зданий усадьбы. После подачи иска суд принял обеспечительные меры и запретил продолжать работы по сносу (правда, по словам активистов-градозащитников, снос после этого ещё продолжался некоторое время). На момент заседания от усадьбы оставался лишь частично сохранившийся главный дом.
Первое заседание по иску было 26 сентября, но из-за вступления в дело третьего лица рассмотрение дела перенесли на ноябрь.
В качестве третьего лица в дело было привлечено Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области (Свердлохранкультура) – орган, призванный следить за сохранностью исторического наследия в регионе. Однако в заседании представитель Свердлохранкультуры Павел Бочков занял пассивную позицию, основанную на формальном факте отсутствия в настоящий момент усадьбы Белинькова в реестре ОКН. На большинство вопросов Бочков отвечал «на усмотрение суда». Об архитектурной и исторической ценности усадьбы, которая в 1991 году была признана объектом культурного наследия, Бочковым ничего сказано не было.
Впрочем, не только Бочковым – о историко-культурной ценности начавшей формироваться ещё в XVIII веке усадьбы в суде говорили мало. Было ощущение, что застройщик оправдывал снос объекта не «утратой историко-культурной ценности» (так было написано в выводах саратовских экспертов), а тем, что комплекс зданий якобы опасен для окружающих из-за ранее располагавшихся в нём биолаборатории и тубдиспансера. Даже если это так, то какое это отношение имеет к суду, предметом рассмотрения которого является историко-культурная экспертиза?
Именно этот аргумент привёл в качестве возражения Дмитрий Дёмин – привлечённый по ходатайству прокуратуры эксперт, реставратор высшей категории и руководитель «Екатеринбургской специально научно-реставрационной проектной мастерской». Ещё одного эксперта, которого ходатайствовала допросить в заседании прокуратура, градостроителя и члена Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (НК ИКОМОС) Марину Сахарову суд привлекать в дело отказался – против этого возражали оба представителя ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» – Виталий Селезнёв и Елена Верпатова – которые заявили, что Сахарова якобы предвзята по отношению к их компании, поскольку ранее подавала жалобы в прокуратуру и обвиняла застройщика в уничтожении культурного наследия. Суд, выслушав эти доводы, решил, что заслушивать мнение Сахаровой будет излишним.
Эксперт Дёмин в своей речи указал на ряд нарушений и ошибок в акте государственной историко-культурной экспертизы Жомина, Соснина и Федосеевой. В частности, в экспертизе отсутствует информация об архивных исследованиях. А историческая справка, приобщённая экспертами из Саратова и Москвы, изобилует ошибками – в частности, улица, на которой сформировалась усадьба в XVIII веке, называлась сначала Грезновской, а затем Казанцевской, в акте же указано, что она называлась Заячьей (на самом деле Заячьей назывался другой участок нынешней улицы Розы Люксембург, не имеющий отношения к усадьбе Белинькова).
По мнению Дёмина, эксперты необоснованно утверждают, что объект «утратил свой облик и объемно-композиционные, архитектурно-планировочные, декоративно-художественные особенности», поскольку даже не предоставили полноценного описания объекта и полного комплекта фотографий.
Сами эксперты из Саратова и Москвы на заседание в Екатеринбург не приехали, а представители «Чусовского озера» эти претензии категорически отвергали. Они утверждали, что с момента покупки зданий усадьбы у областных властей надлежащим образом с ней обращались и выполняли все требования законодательства о сохранении объектов культурного наследия.
Отметим, что в 2016 году, когда прокуратура подавал иск к ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро» с требованием утвердить паспорт ОКН, по итогам заседания Свердловский областной суд выпустил видеорелиз, где сообщалось, что застройщик обещал сохранить памятник архитектуры.
По поводу сохранения ОКН вопрос к застройщику в суде всё же прозвучал –представители ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро» ответили, что единственное, что они сделали за 8 лет – провели консервацию объекта. При том, что областное министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО), продавая усадьбу в 2014 году, уверяло, что «Чусовское озеро» взяло на себя бремя проведению на ОКН необходимых ремонтно-реставрационных работ.
По итогам трёхчасового заседания суд решил полностью отказать прокуратуре в исковых требованиях. Мотивировка пока неизвестна. Решение суда в силу на момент написания новости не вступило и ещё может быть обжаловано в апелляции.
О богатой истории усадьбы Белинькова и её уникальной архитектуре «Вечерние ведомости» публиковали в прошлом году большой материал. Незадолго до этого правительство России в лице премьера Михаила Мишустина исключило комплекс усадьбы из реестра ОКН. Однако фактически решение об исключении было обусловлено не волей федеральных чиновников, а выводами экспертов из Саратова и Москвы – Владислава Жомина, Виктора Соснина и Елены Федосеевой.
Главный дом усадьбы Белинькова в 1920-х годах
Эксперты Жомин, Соснин и Федосеева и были ответчиками по делу. Ещё одним ответчиком было ЗАО «Предприятие Чусовское озеро» – непосредственный заказчик экспертизы и застройщик, намеревающийся построить на месте старинной усадьбы новую очередь своего жилого комплекса «Атриум».
Иск прокуратуры был подан в июне 2023 года – в тот период как раз шли работы по сносу зданий усадьбы. После подачи иска суд принял обеспечительные меры и запретил продолжать работы по сносу (правда, по словам активистов-градозащитников, снос после этого ещё продолжался некоторое время). На момент заседания от усадьбы оставался лишь частично сохранившийся главный дом.
Процесс сноса усадьбы по состоянию на 18 июня 2023 года. Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Первое заседание по иску было 26 сентября, но из-за вступления в дело третьего лица рассмотрение дела перенесли на ноябрь.
В качестве третьего лица в дело было привлечено Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области (Свердлохранкультура) – орган, призванный следить за сохранностью исторического наследия в регионе. Однако в заседании представитель Свердлохранкультуры Павел Бочков занял пассивную позицию, основанную на формальном факте отсутствия в настоящий момент усадьбы Белинькова в реестре ОКН. На большинство вопросов Бочков отвечал «на усмотрение суда». Об архитектурной и исторической ценности усадьбы, которая в 1991 году была признана объектом культурного наследия, Бочковым ничего сказано не было.
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Впрочем, не только Бочковым – о историко-культурной ценности начавшей формироваться ещё в XVIII веке усадьбы в суде говорили мало. Было ощущение, что застройщик оправдывал снос объекта не «утратой историко-культурной ценности» (так было написано в выводах саратовских экспертов), а тем, что комплекс зданий якобы опасен для окружающих из-за ранее располагавшихся в нём биолаборатории и тубдиспансера. Даже если это так, то какое это отношение имеет к суду, предметом рассмотрения которого является историко-культурная экспертиза?
Представитель ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» Виталий Селезнёв упирал на тот факт, что в здании усадьбы созданной Лаврентием Берией структурой разрабатывалось опасное бактериологическое оружие.
Именно этот аргумент привёл в качестве возражения Дмитрий Дёмин – привлечённый по ходатайству прокуратуры эксперт, реставратор высшей категории и руководитель «Екатеринбургской специально научно-реставрационной проектной мастерской». Ещё одного эксперта, которого ходатайствовала допросить в заседании прокуратура, градостроителя и члена Национального комитета Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (НК ИКОМОС) Марину Сахарову суд привлекать в дело отказался – против этого возражали оба представителя ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» – Виталий Селезнёв и Елена Верпатова – которые заявили, что Сахарова якобы предвзята по отношению к их компании, поскольку ранее подавала жалобы в прокуратуру и обвиняла застройщика в уничтожении культурного наследия. Суд, выслушав эти доводы, решил, что заслушивать мнение Сахаровой будет излишним.
Допрос эксперта Дмитрия Дёмина. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Эксперт Дёмин в своей речи указал на ряд нарушений и ошибок в акте государственной историко-культурной экспертизы Жомина, Соснина и Федосеевой. В частности, в экспертизе отсутствует информация об архивных исследованиях. А историческая справка, приобщённая экспертами из Саратова и Москвы, изобилует ошибками – в частности, улица, на которой сформировалась усадьба в XVIII веке, называлась сначала Грезновской, а затем Казанцевской, в акте же указано, что она называлась Заячьей (на самом деле Заячьей назывался другой участок нынешней улицы Розы Люксембург, не имеющий отношения к усадьбе Белинькова).
По мнению Дёмина, эксперты необоснованно утверждают, что объект «утратил свой облик и объемно-композиционные, архитектурно-планировочные, декоративно-художественные особенности», поскольку даже не предоставили полноценного описания объекта и полного комплекта фотографий.
Сами эксперты из Саратова и Москвы на заседание в Екатеринбург не приехали, а представители «Чусовского озера» эти претензии категорически отвергали. Они утверждали, что с момента покупки зданий усадьбы у областных властей надлежащим образом с ней обращались и выполняли все требования законодательства о сохранении объектов культурного наследия.
Отметим, что в 2016 году, когда прокуратура подавал иск к ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро» с требованием утвердить паспорт ОКН, по итогам заседания Свердловский областной суд выпустил видеорелиз, где сообщалось, что застройщик обещал сохранить памятник архитектуры.
В 2016 году в релизе Свердловского областного суда сообщалось, что ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» сохранит памятник архитектуры
По поводу сохранения ОКН вопрос к застройщику в суде всё же прозвучал –представители ЗАО «Предприятие «Чусовское озеро» ответили, что единственное, что они сделали за 8 лет – провели консервацию объекта. При том, что областное министерство по управлению государственным имуществом (МУГИСО), продавая усадьбу в 2014 году, уверяло, что «Чусовское озеро» взяло на себя бремя проведению на ОКН необходимых ремонтно-реставрационных работ.
Судья Вера Обухова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По итогам трёхчасового заседания суд решил полностью отказать прокуратуре в исковых требованиях. Мотивировка пока неизвестна. Решение суда в силу на момент написания новости не вступило и ещё может быть обжаловано в апелляции.
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