Прокуратура проиграла суд по оспариванию лишения усадьбы Белинькова статуса памятника архитектуры

Главный дом усадьбы Белинькова в 1920-х годах

Процесс сноса усадьбы по состоянию на 18 июня 2023 года. Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости

Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

Представитель ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» Виталий Селезнёв упирал на тот факт, что в здании усадьбы созданной Лаврентием Берией структурой разрабатывалось опасное бактериологическое оружие.

Допрос эксперта Дмитрия Дёмина. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

В 2016 году в релизе Свердловского областного суда сообщалось, что ЗАО «Предприятие "Чусовское озеро"» сохранит памятник архитектуры

Судья Вера Обухова. Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости

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