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Бывшего преподавателя Каменск-Уральского техникума уволили из МВД
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Бывшего преподавателя Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса за провинности, который ставил студентов на колени и бил ремнём, теперь уволили из полиции, где было его основное место работы.
Напомним, что теперь уже бывшего и преподавателя, и полицейского ранее уволили из техникума за то, что он за провинности наказывал студентов ремнём. Накануне стало известно, что одна из девушек, которую он заставил 15 минут стоять на коленях, спустя месяц после случившегося она попала в больницу – в области правого колена у неё была обнаружена большая киста.
«Данный сотрудник уволен из полиции 14 марта 2024 года за совершение проступка, порочащего честь сотрудника ОВД»,
– приводит ответ полиции Каменска-Уральского екатеринбургская «Комсомольская правда».
Напомним, что теперь уже бывшего и преподавателя, и полицейского ранее уволили из техникума за то, что он за провинности наказывал студентов ремнём. Накануне стало известно, что одна из девушек, которую он заставил 15 минут стоять на коленях, спустя месяц после случившегося она попала в больницу – в области правого колена у неё была обнаружена большая киста.
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