Преподавателя Каменск-Уральского техникума уволили за насильственное наказание учащихся

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Один из преподавателей Каменск-Уральского техникума торговли и сервиса за провинности ставил учащихся на колени и лупил ремнём. Чтобы доказать это, молодые люди сумели снять на видео очередную экзекуцию.Видео, на котором видно, как одна девушка стоит на коленях в углу учебного класса, а второй преподаватель наносит удары ремнём, стало достоянием общественности. К обвинениям в применении физического насилия присовокупились утверждения, что мужчина вымогает у учащихся деньги на спиртное, — сообщает издание «It's My City».Преподаватель Иван Корсак пытался оправдаться тем, что физические наказания, заснятые на видео, на самом деле были постановкой ради шутки. Это ему не помогло — мужчину из учебного заведения уволили. Сообщается, что преподавательская деятельность была для него лишь подработкой. Основное место его работы — полиция Каменска-Уральского.