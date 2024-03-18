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Со старта голосования за объекты благоустройства екатеринбуржцы отдали лишь 13 тысяч голосов
Скрин из видео: администрация Екатеринбурга
Несмотря на то, что екатеринбуржцы показали рекордно высокую явку на президентских выборах, о голосовании за объекты благоустройства вспомнили не все. За три дня свои голоса отдали около 13 тысяч горожан.
Об этом в ходе брифинга рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. По её словам, в администрации не довольны таким результатом.
В этом году в Екатеринбурге на федеральные деньги претендуют восемь локаций:
– вторая очередь второго этапа Преображенского парка;
– бульвар по улице Посадской;
– парк «7 ключей»;
– парк «Основинский»;
– парк 50-летия ВЛКСМ;
– парк 50-летия Советской власти, Метеогорка;
– бульвар по улице Культуры;
– Солнечные аллеи.
Проголосовать можно как через сайт проекта и в пунктах проведения голосования, адреса которых также размещены на портале 66.gorodsreda.ru.
Об этом в ходе брифинга рассказала председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. По её словам, в администрации не довольны таким результатом.
«Всего лишь около 13 тысяч голосов на Екатеринбург, в котором живёт уже более 1,5 миллиона человек, и тех, кто может проголосовать, – 1,2 миллиона. Мы хотим, чтобы горожане вспомнили, что очень важное дело – это благоустройство городских территорий. Мы там отдыхаем, проходим через эти объекты, гуляем с детьми, встречаемся с друзьями, занимаемся спортом»,
– сказала Тамара Благодаткова.
В этом году в Екатеринбурге на федеральные деньги претендуют восемь локаций:
– вторая очередь второго этапа Преображенского парка;
– бульвар по улице Посадской;
– парк «7 ключей»;
– парк «Основинский»;
– парк 50-летия ВЛКСМ;
– парк 50-летия Советской власти, Метеогорка;
– бульвар по улице Культуры;
– Солнечные аллеи.
Проголосовать можно как через сайт проекта и в пунктах проведения голосования, адреса которых также размещены на портале 66.gorodsreda.ru.
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