Со старта голосования за объекты благоустройства екатеринбуржцы отдали лишь 13 тысяч голосов

– сказала Тамара Благодаткова.

«Всего лишь около 13 тысяч голосов на Екатеринбург, в котором живёт уже более 1,5 миллиона человек, и тех, кто может проголосовать, – 1,2 миллиона. Мы хотим, чтобы горожане вспомнили, что очень важное дело – это благоустройство городских территорий. Мы там отдыхаем, проходим через эти объекты, гуляем с детьми, встречаемся с друзьями, занимаемся спортом»,