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В Свердловской области началось голосование за объекты благоустройства в 2025 году
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области началось голосование за объекты благоустройства в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
Местные жители могут сделать выбор между 168 общественными пространствами, из которых 55 могут быть благоустроены уже в следующем году. Проголосовать можно как через сайт проекта, так и в пунктах проведения голосования, адреса которых также размещены на портале 66.gorodsreda.ru.
Голосование будет проходить до 30 апреля 2024 года. Участвовать можно с 14 лет.
Ранее жители региона могли выбрать территории, которые теперь принимают участие в голосовании.
Местные жители могут сделать выбор между 168 общественными пространствами, из которых 55 могут быть благоустроены уже в следующем году. Проголосовать можно как через сайт проекта, так и в пунктах проведения голосования, адреса которых также размещены на портале 66.gorodsreda.ru.
Голосование будет проходить до 30 апреля 2024 года. Участвовать можно с 14 лет.
Ранее жители региона могли выбрать территории, которые теперь принимают участие в голосовании.
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