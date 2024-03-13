Начался сбор средств в поддержку попавших под волну обысков художников

«Как вы знаете, прямо сейчас у художников и кураторов по всей России проходят массовые обыски, якобы связанные с уголовным делом Петра Верзилова* (российские власти считают его иноагентом). Мы знаем про случаи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Самаре и других городах. Не будем называть имена пострадавших, вы и без нас можете найти их в СМИ. Пока после этих допросов большинство художников отпускают, некоторых — в статусе свидетеля. Также изымают технику (телефоны, компьютеры), у большинства нет адвокатов и законных представителей для защиты своих интересов. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация и сколько административных и уголовных дел может возникнуть в результате».

Внести свою лепту можно по следующим реквизитам:

Тинькоф 2200701041161537

Райффайзен 2200300511700302

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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