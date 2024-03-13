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Начался сбор средств в поддержку попавших под волну обысков художников
Иллюстрация: Андрей Закирзянов «Опять обыск»
В России начался сбор денег, которые пойдут на юридическую поддержку художников и людей «около искусства», которых задела прокатившаяся по стране волна обысков и допросов. Объявили о сборе средств ребята из команды так называемого «партизанского» фестиваля «Карт Бланш». Они выступили со следующим обращением:
Сколько таким способом в стилистке «с миру по нитке» будет собрано денег, но организаторы планируют потратить их на услуги адвокатов. Такие люди с юридическим образованием уже найдены (что тоже нелегко в стране, где судебная защита неугодных власти людей в минуту сама оказывается в опале). Кроме того, часть денег пойдёт на покупку простеньких смартфонов взамен тех, что у художников изымаются при обысках.
Напомним, массовые обыски и допросы в художественной среде начались несколько дней назад. Они начались после того, как против Петра Верзилова* было заведено уголовное дело по статье о госизмене. Среди людей, к которым пришли силовики, екатеринбургский художник Илья Мозги, экс-директор ГЦСИ Кристина Горланова и одна из основателей фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» Наиля Аллахвердиева.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
«Как вы знаете, прямо сейчас у художников и кураторов по всей России проходят массовые обыски, якобы связанные с уголовным делом Петра Верзилова* (российские власти считают его иноагентом). Мы знаем про случаи в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Перми, Воронеже, Самаре и других городах. Не будем называть имена пострадавших, вы и без нас можете найти их в СМИ. Пока после этих допросов большинство художников отпускают, некоторых — в статусе свидетеля. Также изымают технику (телефоны, компьютеры), у большинства нет адвокатов и законных представителей для защиты своих интересов. Мы не знаем, как будет развиваться ситуация и сколько административных и уголовных дел может возникнуть в результате».
Сколько таким способом в стилистке «с миру по нитке» будет собрано денег, но организаторы планируют потратить их на услуги адвокатов. Такие люди с юридическим образованием уже найдены (что тоже нелегко в стране, где судебная защита неугодных власти людей в минуту сама оказывается в опале). Кроме того, часть денег пойдёт на покупку простеньких смартфонов взамен тех, что у художников изымаются при обысках.
Внести свою лепту можно по следующим реквизитам:
Тинькоф 2200701041161537
Райффайзен 2200300511700302
Тинькоф 2200701041161537
Райффайзен 2200300511700302
Напомним, массовые обыски и допросы в художественной среде начались несколько дней назад. Они начались после того, как против Петра Верзилова* было заведено уголовное дело по статье о госизмене. Среди людей, к которым пришли силовики, екатеринбургский художник Илья Мозги, экс-директор ГЦСИ Кристина Горланова и одна из основателей фестиваля «Длинные истории Екатеринбурга» Наиля Аллахвердиева.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов
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