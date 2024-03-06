Прокатившаяся по стране волна обысков у художников задела и Екатеринбург

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Сразу к нескольким уральским художникам нагрянули с обысками силовики. Судя по всему, это связано с возбуждением уголовного дела против Петра Верзилова (внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов), акциониста, активиста и идейного вдохновителя панк-группы «Pussy Riot». Ранее его обвиняли в распространении фейков об армии и даже заочно приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима. Но на днях тот приговор отменили и запустили в производство новое уголовное дело по более «тяжёлой» статье о государственной измене.Именно с уголовкой против Верзилова наблюдатели объясняют широкую волну допросов российских художник и обысков по месту их жительства. Волна эта «хлестанула» и по Екатеринбургу. Сегодня стало известно об обыске у уральского художника, известного под творческим псевдонимом Илья Мозги. Самого его возили на допрос в ФСБ.С утра-пораньше с обыском заявились и в квартиру к бывшей руководительнице Уральского филиала ГМИИ имени А. Пушкина, художнице Кристине Горлановой. У неё изъяли компьютер, телефон, книги, каталоги выставок. В беседе с силовиками её называли свидетельницей по делу некоего художника и убедительно просили не обнародовать подробности разговора.Сообщения о схожих обысках и «беседах» приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Ульяновска, Нижнего Новгорода. Некоторые из художников, к которым у силовиков неожиданно пробудился повышенный интерес, заявляют, что даже не были знакомы с Верзиловым.