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Большой кусок Уралмаша может получить статус памятника
Фото Антона Каптелова
То, о чём уже много лет мечтали градозащитники Екатеринбурга, скоро, возможно, удастся осуществить: историческая часть микрорайона Уралмаш, его соцгород, строившийся как единый конструктивистский комплекс, может стать памятником архитектуры.
На статус памятника архитектуры претендует комплекс жилых строений и зданий социального значения в квартале улиц Кировградской — Машиностроителей — Красных партизан. В «треугольник» потенциального памятника попадают такие объекты, как гостиница «Мадрид», старое здание Дома Культуры, Дом технической учебы Уралмашзавода и ещё несколько десятков зданий. Примечательно, что некоторые из этих объектов уже носят защитный статус архитектурного памятника, который, впрочем, их спасает от плачевного состояния далеко не всегда (как пример — та же гостиница «Мадрид»). Возможно, в составе памятника-комплекса этим зданиям удастся, наконец, получить приличествующий этому статусу вид.
Проект включения уралмашевского соцгородка в единый государственный реестр объектов культурного наследия получил положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы, — сообщает издание «It's My City». Экспертизу провела искусствовед-рестравратор УралНИИпроекта Людмила Михайлова. Впереди — общественное обсуждение проекта. Срок его проведения — до 18 марта.
На статус памятника архитектуры претендует комплекс жилых строений и зданий социального значения в квартале улиц Кировградской — Машиностроителей — Красных партизан. В «треугольник» потенциального памятника попадают такие объекты, как гостиница «Мадрид», старое здание Дома Культуры, Дом технической учебы Уралмашзавода и ещё несколько десятков зданий. Примечательно, что некоторые из этих объектов уже носят защитный статус архитектурного памятника, который, впрочем, их спасает от плачевного состояния далеко не всегда (как пример — та же гостиница «Мадрид»). Возможно, в составе памятника-комплекса этим зданиям удастся, наконец, получить приличествующий этому статусу вид.
Проект включения уралмашевского соцгородка в единый государственный реестр объектов культурного наследия получил положительное заключение Государственной историко-культурной экспертизы, — сообщает издание «It's My City». Экспертизу провела искусствовед-рестравратор УралНИИпроекта Людмила Михайлова. Впереди — общественное обсуждение проекта. Срок его проведения — до 18 марта.
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