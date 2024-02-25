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Градозащитники Екатеринбурга призывают сограждан на спасение гостиницы «Мадрид»
Фото Антона Каптелова
После многочисленных попыток пристроить бесхозное здание бывшей гостиницы «Мадрид» на Уралмаше, власти Екатеринбурга, похоже, окончательно махнули на него рукой. Жители микрорайона видят, что здание отдано на усмотрение бомжей и вандалов.
Тревогу через свой телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» бьёт известный политолог и экскурсовод Дмитрий Москвин:
«Коренной екатеринбуржец» предлагает не ждать, когда уникальное здание начнёт гореть и разрушаться от частых визитов любителей поживиться всем, что плохо приколочено. Для начала он просит присоединяться к отправке писем в ряд государственных органов, чтобы продемонстрировать массовую озабоченность горожан судьбой гостиницы «Мадрид». Образцы таких писем — к полпреду УрФО, в Министерство культуры, в областное ГО ОКН и даже в ФСБ — выложены на канале «Коренной екатеринбуржец» для удобства желающих заступиться за архитектурный памятник.
Тревогу через свой телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец» бьёт известный политолог и экскурсовод Дмитрий Москвин:
«Недавно жители Уралмаша стали регулярными свидетелями незаконного проникновения людей в здание бывшей гостиницы «Мадрид» на площади Первой пятилетки. Несколько месяцев объект культурного наследия федерального значения, один из символов Уралмаша и одноименного завода, высотная доминанта в охраняемом ансамбле площади стоит без охраны с выломанными проёмами на первом этаже. К чему это приведёт, мы, к сожалению, знаем на примере федерального памятника — больницы скорой помощи №1 в Зелёной роще. Здание было брошено без охраны, разграблено, неоднократно сожжено и в итоге снесено в 2022 году. Допустить такое на Уралмаше невозможно!».
«Коренной екатеринбуржец» предлагает не ждать, когда уникальное здание начнёт гореть и разрушаться от частых визитов любителей поживиться всем, что плохо приколочено. Для начала он просит присоединяться к отправке писем в ряд государственных органов, чтобы продемонстрировать массовую озабоченность горожан судьбой гостиницы «Мадрид». Образцы таких писем — к полпреду УрФО, в Министерство культуры, в областное ГО ОКН и даже в ФСБ — выложены на канале «Коренной екатеринбуржец» для удобства желающих заступиться за архитектурный памятник.
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