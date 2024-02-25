Градозащитники Екатеринбурга призывают сограждан на спасение гостиницы «Мадрид»

«Недавно жители Уралмаша стали регулярными свидетелями незаконного проникновения людей в здание бывшей гостиницы «Мадрид» на площади Первой пятилетки. Несколько месяцев объект культурного наследия федерального значения, один из символов Уралмаша и одноименного завода, высотная доминанта в охраняемом ансамбле площади стоит без охраны с выломанными проёмами на первом этаже. К чему это приведёт, мы, к сожалению, знаем на примере федерального памятника — больницы скорой помощи №1 в Зелёной роще. Здание было брошено без охраны, разграблено, неоднократно сожжено и в итоге снесено в 2022 году. Допустить такое на Уралмаше невозможно!».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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