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Свердловские власти пообещали до конца года подготовить рефтинскую больницу к капремонту
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские власти пообещали до конца года провести капитальный ремонт больницы в Рефтинском, на состояние которой местные жители жаловались Владимиру Путину.
Напомним, что ремонтные работы в рефтинской больницы обещали организовать так, чтобы они не мешали лечебному процессу.
«Сегодня там уже проведен полностью ремонт косметический, но дело-то не только в ремонте. Кстати говоря, готовится сейчас документация до, конца года капитальный ремонт будет проведен в этом учреждении. Оно небольшое, это не потребует больших средств»,
– приводят слова замгубернатора Павла Крекова в «ЕАН».
Напомним, что ремонтные работы в рефтинской больницы обещали организовать так, чтобы они не мешали лечебному процессу.
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