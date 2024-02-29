Свердловские власти пообещали до конца года подготовить рефтинскую больницу к капремонту

приводят слова замгубернатора Павла Крекова в «ЕАН».

«Сегодня там уже проведен полностью ремонт косметический, но дело-то не только в ремонте. Кстати говоря, готовится сейчас документация до, конца года капитальный ремонт будет проведен в этом учреждении. Оно небольшое, это не потребует больших средств»,