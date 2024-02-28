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В Железнодорожном районе Екатеринбурга обещают построить два детсада
Фото: Вечерние ведомости
В Железнодорожном районе Екатеринбурга власти обещают построить два детских сада на 650 мест. Соответствующие проекты межевания утвердил городской глава Алексей Орлов.
Построить детсады планируют в границах улиц Расточной – Монтажников – Маневровой – Билимбаевской, где в три этапа планируют построить новый жилой квартал. Детский садик на 300 мест хотят построить в первую очередь, а второй на 350 малышей – в третью, сообщили «Вечерним ведомостям» в мэрии.
Ранее сообщалось, что ещё три школы и пять детских садов хотят построить Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах города.
Построить детсады планируют в границах улиц Расточной – Монтажников – Маневровой – Билимбаевской, где в три этапа планируют построить новый жилой квартал. Детский садик на 300 мест хотят построить в первую очередь, а второй на 350 малышей – в третью, сообщили «Вечерним ведомостям» в мэрии.
Ранее сообщалось, что ещё три школы и пять детских садов хотят построить Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах города.
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