Три школы и пять детских садов хотят построить в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В трёх районах Екатеринбурга хотят построить три школы и пять детских садов. Ожидается, что они появятся в Верх-Исетском, Кировском и Октябрьском районах города. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе мэрии.В Верх-Исетском районе сразу три школы и два детских сада хотят построить в границах пространства от набережной Верх-Исетского пруда – продолжение улицы Татищева – улица Юрия Исламова (перспективная) – улица Крауля (перспективная) – проезд от улицы Татищева до улицы Малый Конный полуостров. В двух школах будет по 1350 мест и ещё в одной – 1500. Детские сады рассчитаны на 350 мест в каждом.В Кировском в границах улицы Блюхера – Егоршинского проезда – улицы Бархотской при застройке квартала запланировано возведение детского сада на 100 мест. В Октябрьском районе в границах улицы Куйбышева – путепровод Комсомольский – Сибирский тракт – полоса отвода железной дороги хотят построить два детских сада на 100 мест в каждом.В администрации также отмечают, что все проекты межевания получили одобрение на общественных обсуждениях.