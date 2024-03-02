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В Полевском пропал 17-летний юноша
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Полевском ищут 17-летнего Кирилла Яковлева. В последний раз он выходил на связь с родными вчера, 3 марта. Сейчас его местонахождение неизвестно.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Юноша ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, светло-синие джинсы, чёрные кроссовки и светло-коричневую шапку.
Отмечается, что парень нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».
Напомним, что в Екатеринбурге сейчас ищут 14-летнего Илью.
Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Юноша ростом 172 сантиметра, худощавого телосложения, со светло-русыми волосами и карими глазами. Был одет в тёмно-синюю куртку, светло-синие джинсы, чёрные кроссовки и светло-коричневую шапку.
Отмечается, что парень нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто может что-либо знать о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефону 8 800 700-54-52 или по номеру «112».
Напомним, что в Екатеринбурге сейчас ищут 14-летнего Илью.
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