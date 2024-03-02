В Екатеринбурге третий день ищут подростка с Эльмаша

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге ищут 14-летнего Илью Подлеснова, пропавшего в субботу, 2 марта, в районе Эльмаша. В его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.Юноша ростом 160 сантиметров, плотного телосложения, с серыми глазами, тёмными короткими волосами. В день пропажи был одет в чёрную куртку, серую толстовку с чёрными надписями на рукаве и груди, чёрных штанах с белыми лампасами, белые кроссовки, шарф в клеточку коричневого и бежевого цвета, чёрную кепку с очками. Из особых примет родинка на шее с левой стороны.Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-14 или по номерам «112», «102».