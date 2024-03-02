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В Екатеринбурге третий день ищут подростка с Эльмаша
Фото: поисковый отряд «ПРОРЫВ» Свердловская область / vk.com
В Екатеринбурге ищут 14-летнего Илью Подлеснова, пропавшего в субботу, 2 марта, в районе Эльмаша. В его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники полиции.
Юноша ростом 160 сантиметров, плотного телосложения, с серыми глазами, тёмными короткими волосами. В день пропажи был одет в чёрную куртку, серую толстовку с чёрными надписями на рукаве и груди, чёрных штанах с белыми лампасами, белые кроссовки, шарф в клеточку коричневого и бежевого цвета, чёрную кепку с очками. Из особых примет родинка на шее с левой стороны.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-14 или по номерам «112», «102».
Юноша ростом 160 сантиметров, плотного телосложения, с серыми глазами, тёмными короткими волосами. В день пропажи был одет в чёрную куртку, серую толстовку с чёрными надписями на рукаве и груди, чёрных штанах с белыми лампасами, белые кроссовки, шарф в клеточку коричневого и бежевого цвета, чёрную кепку с очками. Из особых примет родинка на шее с левой стороны.
Розыском пропавшего занимается отдел полиции № 14. Всех, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефону +7 343 356-42-14 или по номерам «112», «102».
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