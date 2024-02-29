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Пропавшего в Екатеринбурге 15-летнего подростка нашли
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге нашли 15-летнего Константина Пономарёва, который ушёл из дома 27 февраля и не вернулся. Как оказалось, юноша проводил время со своим другом. С ним всё в порядке.
Как сообщили «Е1» в УМВД по Екатеринбургу, парня нашли сотрудники уголовного розыска вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних в ходе отработки связей и адресов. Он находился в квартире со своим другом. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось, заверили в полиции.
По данным источника издания, юноше захотелось «свободы и развлечений». О том, что его ищут, он даже не подозревал.
Как сообщили «Е1» в УМВД по Екатеринбургу, парня нашли сотрудники уголовного розыска вместе с представителями подразделения по делам несовершеннолетних в ходе отработки связей и адресов. Он находился в квартире со своим другом. Никаких противоправных действий в отношении подростка не совершалось, заверили в полиции.
По данным источника издания, юноше захотелось «свободы и развлечений». О том, что его ищут, он даже не подозревал.
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