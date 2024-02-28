В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка

Пропавший юноша ростом 170 сантиметром, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в красно-чёрную куртку, белую кофту, чёрные джинсы и чёрные ботинки.



Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят звонить по номеру «112» или волонтёрам по телефонам: 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 8 953 053-04-83 (инфорг Екатерина).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости