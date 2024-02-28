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В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка

09.42 Четверг, 29 февраля 2024
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 15-летнего Константина Пономарёва, пропавшего 27 февраля. Парень пропал в Верх-Исетском районе. Сейчас в его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» и полиция.

Со слов пользователя Ивана Сычёва, оставившего своё предположение насчёт пропавшего подростка на форуме поискового отряда, рассказал, что около недели назад на анонимном форуме «Двач» началось расследование, связанное со странными вопросами в сервисе «Ответы Майл.ру», которые, по заверению Ивана, содержали «педофильско-каннибалистический контент». Он также заявил, что в расследовании принимал участие 15-летний юноша, который, по неподтверждённой информации, в телеграм-чате расследователей представился Костей.

Как утверждает Иван, в какой-то момент анонимным пользователям «Двача» удалось узнать личность и адрес автора странных сообщений. Им якобы оказался 66-летний екатеринбуржец. После этого 15-летний участник расследования, со слов Ивана, в ночь с 24 на 25 февраля заявил, что живёт в пяти минутах ходьбы от предполагаемого «злодея» и что он мог бы сходить по указанному адресу, чтобы проверить имя на квитанциях. Иван выразил мнение, что эта история может стать зацепкой в поисках юноши.

Накануне, 28 февраля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку. В полиции исчезновение подростка пока не комментировали.

Пропавший юноша ростом 170 сантиметром, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в красно-чёрную куртку, белую кофту, чёрные джинсы и чёрные ботинки.

Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят звонить по номеру «112» или волонтёрам по телефонам: 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 8 953 053-04-83 (инфорг Екатерина).


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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