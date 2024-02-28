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В Екатеринбурге ищут 15-летнего подростка
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области / vk.com
В Екатеринбурге ищут 15-летнего Константина Пономарёва, пропавшего 27 февраля. Парень пропал в Верх-Исетском районе. Сейчас в его поисках участвуют волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт» и полиция.
Со слов пользователя Ивана Сычёва, оставившего своё предположение насчёт пропавшего подростка на форуме поискового отряда, рассказал, что около недели назад на анонимном форуме «Двач» началось расследование, связанное со странными вопросами в сервисе «Ответы Майл.ру», которые, по заверению Ивана, содержали «педофильско-каннибалистический контент». Он также заявил, что в расследовании принимал участие 15-летний юноша, который, по неподтверждённой информации, в телеграм-чате расследователей представился Костей.
Как утверждает Иван, в какой-то момент анонимным пользователям «Двача» удалось узнать личность и адрес автора странных сообщений. Им якобы оказался 66-летний екатеринбуржец. После этого 15-летний участник расследования, со слов Ивана, в ночь с 24 на 25 февраля заявил, что живёт в пяти минутах ходьбы от предполагаемого «злодея» и что он мог бы сходить по указанному адресу, чтобы проверить имя на квитанциях. Иван выразил мнение, что эта история может стать зацепкой в поисках юноши.
Накануне, 28 февраля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку. В полиции исчезновение подростка пока не комментировали.
Со слов пользователя Ивана Сычёва, оставившего своё предположение насчёт пропавшего подростка на форуме поискового отряда, рассказал, что около недели назад на анонимном форуме «Двач» началось расследование, связанное со странными вопросами в сервисе «Ответы Майл.ру», которые, по заверению Ивана, содержали «педофильско-каннибалистический контент». Он также заявил, что в расследовании принимал участие 15-летний юноша, который, по неподтверждённой информации, в телеграм-чате расследователей представился Костей.
Как утверждает Иван, в какой-то момент анонимным пользователям «Двача» удалось узнать личность и адрес автора странных сообщений. Им якобы оказался 66-летний екатеринбуржец. После этого 15-летний участник расследования, со слов Ивана, в ночь с 24 на 25 февраля заявил, что живёт в пяти минутах ходьбы от предполагаемого «злодея» и что он мог бы сходить по указанному адресу, чтобы проверить имя на квитанциях. Иван выразил мнение, что эта история может стать зацепкой в поисках юноши.
Накануне, 28 февраля, поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал ориентировку. В полиции исчезновение подростка пока не комментировали.
Пропавший юноша ростом 170 сантиметром, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серыми глазами. Был одет в красно-чёрную куртку, белую кофту, чёрные джинсы и чёрные ботинки.
Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят звонить по номеру «112» или волонтёрам по телефонам: 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 8 953 053-04-83 (инфорг Екатерина).
Всех, кто может что-либо знать о его местонахождении, просят звонить по номеру «112» или волонтёрам по телефонам: 8 800 700-54-52 (горячая линия) или 8 953 053-04-83 (инфорг Екатерина).
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