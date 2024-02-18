Дом Севастьянова переехал в Сочи

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Одно из самых узнаваемых строений Екатеринбурга — дом Севастьянова — теперь можно увидеть и в Сочи. Только в сильно уменьшенном виде.Макет старинного здания из Екатеринбурга установили в Сочи на залитой солнцем набережной. Высота его — три метра, а по горизонтали он занимает площадь в пять квадратных метров. Состоит макет из полутора тысяч деталей, которые ваяли и соединяли воедино 15 человек. Конструкция выполнена из пластика, алюминия и полистирола, а в тёмное время суток может подсвечиваться встроенными светодиодами, — рассказывает подробности интернет-газета «Наше слово».Переехал макет «на юга» из уральской столицы, но не чьей-то странной приходи ради, а для участия в выставке «Россия в миниатюре». Она пройдёт в первых числах марта в рамках Всемирного фестиваля молодёжи. На слёт ожидается прибытие в Сочи 20 тысяч молодых людей, активно включающихся в различные сферы жизни страны — в бизнес, науку и образование, в культуру, спорт и благотворительность.От Свердловской области в Сочи вслед за макетом дома Севастьянова поедут 135 уральцев. Кроме них из прохлады уральской ранней весны в южный город отправятся 50 волонтёров, которые будут помогать организаторам мероприятия проводить фестиваль.