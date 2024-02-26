Гендиректору «Уральских авиалиний» внесено прокурорское представление

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Два факта нарушений договора при обслуживании пассажиров «Уральских авиалиний» привлекли внимание Свердловской транспортной прокуратуры. После соответствующих обращений граждан была проведена проверка.Первый случай касался рейса U6-99, следовавшего маршрутом «Новосибирск – Москва». В начале января текущего года одному из пассажиров отказали в регистрации на рейс. Причиной была названа нехватка мест, возникшая из-за замены воздушного судна. Во втором случае пассажир, приобретший билет в салон бизнес-класса самолёта, летевшего из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, в итоге оказался на кресле в «экономе» — перевозчик не смог предоставить человеку оплаченное место.Прокурорская проверка подтвердила оба факта. В целях устранения выявленных нарушений генеральному директору авиакомпании «Уральские авиалинии» внесено представление. В отношении самой компании, как юридического лица, вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении за оказание услуг ненадлежащего качества, — сообщает Свердловская транспортная прокуратура.