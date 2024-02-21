Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге продавцы с «Таганского ряда» устроили забастовку
Скрин из видео: «Екатское чтиво»
Сегодня в екатеринбургском торговом центре «Пекин» продавцы «Таганского ряда» не стали открывать торговые точки из-за повышения платы за аренду.
По словам одного из предпринимателей, в апреле 2022 года аренда помещений стоила 66 рублей за квадратный метром, а сейчас она больше 100 рублей. «Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион – полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», – приводят в «Екатском чтиве» слова одного из вышедших на забастовку продавцов.
По данным телеграм-канала Ural Mash, собственники подняли аренду из-за роста коммуналки. Кроме этого, у администрации «Пекина» в планах превратить бывший рынок в настоящий торговый центр.
Представители администрации торгового центра обещают обсудить ситуацию с каждым предпринимателем отдельно.
По словам одного из предпринимателей, в апреле 2022 года аренда помещений стоила 66 рублей за квадратный метром, а сейчас она больше 100 рублей. «Это при том, что когда мы открывались, то платили миллион – полтора миллиона за покупку места. Люди хотят вернуть эти деньги, готовы покинуть свои места, чтобы не работать в таких условиях», – приводят в «Екатском чтиве» слова одного из вышедших на забастовку продавцов.
По данным телеграм-канала Ural Mash, собственники подняли аренду из-за роста коммуналки. Кроме этого, у администрации «Пекина» в планах превратить бывший рынок в настоящий торговый центр.
Представители администрации торгового центра обещают обсудить ситуацию с каждым предпринимателем отдельно.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Каменске-Уральском внук дважды обокрал свою бабушку
21 февраля 2024
21 февраля 2024