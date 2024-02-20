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Пропавшую жительницу Красноуфимска нашли в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительницу Красноуфимска, которую искали волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт», нашли в Первоуральске. Как оказалось, женщина стала жертвой телефонных мошенников.
Как рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, аферисты убедили женщину в необходимости скрыться из поля зрения родных и близких, набрать кредитов и перевести деньги на свои счета.
По его словам, в Первоуральске она оказалась из-за того, что в Красноуфимске добыть денег у неё не получилось. Сейчас женщину должны были привезти в отделение полиции.
Напомним, что в феврале в Екатеринбурге прошёл форум по противодействию кибермошенничеству, на котором предлагали ввести «период охлаждения» для крупных займов после их одобрения и установление лимитов на внесение, чтобы защитить людей от телефонных аферистов.
Как рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, аферисты убедили женщину в необходимости скрыться из поля зрения родных и близких, набрать кредитов и перевести деньги на свои счета.
По его словам, в Первоуральске она оказалась из-за того, что в Красноуфимске добыть денег у неё не получилось. Сейчас женщину должны были привезти в отделение полиции.
Напомним, что в феврале в Екатеринбурге прошёл форум по противодействию кибермошенничеству, на котором предлагали ввести «период охлаждения» для крупных займов после их одобрения и установление лимитов на внесение, чтобы защитить людей от телефонных аферистов.
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