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Пропавшую жительницу Красноуфимска нашли в Первоуральске

15.47 Понедельник, 26 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительницу Красноуфимска, которую искали волонтёры поискового отряда «ЛизаАлерт», нашли в Первоуральске. Как оказалось, женщина стала жертвой телефонных мошенников.

Как рассказал екатеринбургской «Комсомольской правде» руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, по предварительным данным, аферисты убедили женщину в необходимости скрыться из поля зрения родных и близких, набрать кредитов и перевести деньги на свои счета.

По его словам, в Первоуральске она оказалась из-за того, что в Красноуфимске добыть денег у неё не получилось. Сейчас женщину должны были привезти в отделение полиции.

Напомним, что в феврале в Екатеринбурге прошёл форум по противодействию кибермошенничеству, на котором предлагали ввести «период охлаждения» для крупных займов после их одобрения и установление лимитов на внесение, чтобы защитить людей от телефонных аферистов.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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