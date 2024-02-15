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В столице Урала прошёл форум по противодействию кибермошенничеству
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге состоялся Уральский форум «Кибербезопасность в финансах», который проводится Банком России ежегодно. В столице Урала форум проходил с 11 по 16 февраля. Эксперты обсудили, как они будут бороться с кибермошенничеством в 2024 году.
Как сообщает телеграм-канал проекта «Мошеловка», среди предложений, озвученными на форуме, было введение «периода охлаждения» для крупных займов после их одобрения и установление лимитов на внесение и расходование средств по токенизированным картам. Также актуальным остался вопрос «повышения киберграмотности и киберкультуры россиян».
По словам эксперта «Мошеловки» и фонда «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, выступавшей на форуме в двух сессиях, на данный момент существуют две глобальные проблемы – это подход микрофинансовых организаций к проверке потенциальных заёмщиков и сложности при снятии с людей долга по займам, сделанным по указаниям аферистов. В ходе дискуссии отмечалось, что принципы проверок в 2023 году ужесточили, и в 2024 году этот вектор хотят продолжить, обещая микрофинансовым организациям пристальный контроль со стороны надзорных органов.
Сообщается, что сроки рассмотрения заявлений граждан, пострадавших от рук мошенников, хотят ограничить. Также на микрофинансовые организации хотят наложить следующие обязательства:
– рассмотрение заявлений граждан, пострадавших от мошенников, вне зависимости от подачи заявления в правоохранительные органы;
– осуществление сбора доказательств без привлечения гражданина;
– предоставление полных аргументов, почему было вынесено решение об отсутствии признаков мошенничества при выдаче займа.
Как сообщает телеграм-канал проекта «Мошеловка», среди предложений, озвученными на форуме, было введение «периода охлаждения» для крупных займов после их одобрения и установление лимитов на внесение и расходование средств по токенизированным картам. Также актуальным остался вопрос «повышения киберграмотности и киберкультуры россиян».
По словам эксперта «Мошеловки» и фонда «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, выступавшей на форуме в двух сессиях, на данный момент существуют две глобальные проблемы – это подход микрофинансовых организаций к проверке потенциальных заёмщиков и сложности при снятии с людей долга по займам, сделанным по указаниям аферистов. В ходе дискуссии отмечалось, что принципы проверок в 2023 году ужесточили, и в 2024 году этот вектор хотят продолжить, обещая микрофинансовым организациям пристальный контроль со стороны надзорных органов.
«Правительство разрабатывает новые подходы как к проверкам, так и к выдаче займов»,
– заявляется в телеграм-канале проекта.
Сообщается, что сроки рассмотрения заявлений граждан, пострадавших от рук мошенников, хотят ограничить. Также на микрофинансовые организации хотят наложить следующие обязательства:
– рассмотрение заявлений граждан, пострадавших от мошенников, вне зависимости от подачи заявления в правоохранительные органы;
– осуществление сбора доказательств без привлечения гражданина;
– предоставление полных аргументов, почему было вынесено решение об отсутствии признаков мошенничества при выдаче займа.
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