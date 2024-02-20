В Свердловской области не могут найти женщину, которая ехала на работу на своей машине

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Красноуфимске пропала 57-летняя Надежда Никулина. Ее ищут уже второй день. В последний раз она была дома 22 февраля. Она уехала на работу на своем автомобиле и не вернулась домой. На следующий день был найден автомобиль. Сейчас ее ищут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».Женщина ростом 158 сантиметров, нормального телосложения, со светло-русыми волосами и серо-голубыми глазами. На момент пропажи была одета в светло-зеленую куртку, черные штаны, серую шапку и черные берцы.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Надежды, просят обращаться по телефону 8 (800) 700-54-52 или 112.