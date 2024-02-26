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Работавший за еду у свердловского фермера белорус остался в России по просьбе СК
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Белорус, работавший у свердловского фермера в посёлке Шадриха за еду, остался в России по просьбе следственного комитета. Сейчас он находится в Москве.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на волонтёра межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива». Сейчас освобождённый белорус ждёт расследования.
Напомним, что фермер, у которого работал гражданин Белоруссии, назвал обвинения в трудовом рабстве клеветой, объяснив, что он перестал выдавать зарплату работнику на руки из-за того, что тот безответственно относился к своим обязанностям.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН» со ссылкой на волонтёра межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми «Альтернатива». Сейчас освобождённый белорус ждёт расследования.
Напомним, что фермер, у которого работал гражданин Белоруссии, назвал обвинения в трудовом рабстве клеветой, объяснив, что он перестал выдавать зарплату работнику на руки из-за того, что тот безответственно относился к своим обязанностям.
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