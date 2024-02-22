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Свердловский фермер назвал обвинения в трудовом рабстве клеветой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловский фермер из села Шадриха, у которого работал белорус, назвал обвинения в трудовом рабстве ложью. По его мнению, его намеренно оклеветали.
Ранее информационное агентство «ЕАН» сообщало об обнаружении гражданина Белоруссии, который, как утверждало издание, на протяжении десяти месяцев работал на ферме буквально за еду, не получая за это какую-либо оплату.
Со слов самого хозяина фермы, он перестал выплачивать белорусу зарплату, так как он пил и не выходил на работу, а если выходил, то терял коров. Так, по его заверению, он однажды потерял целый табун – 70-80 голов – и им после этого несколько дней приходилось искать животных. Поэтому, по его словам, он стал сам спрашивать, что ему нужно купить и ездил в магазин за продуктами.
Также он заявил, что часть заработка мужчины отправлял напрямую его бывшей жен в счёт алиментов. Обвинения в избиении мужчины он опроверг, заявив, что не смог бы побить «двухметрового бугая», так как сейчас он передвигается на костылях и физически слаб. До этого активисты движения «Альтернатива» публиковали фото, где у белоруса на спине были видны синяки и ссадины.
Фермер также убежден, что его бывший работник в Белоруссии находится в розыске и что ему якобы выгодно доказать, что он находился в рабстве для того, чтобы его не посадили в тюрьму. Работодатель также добавил, что в отношении него пока не возбудили уголовного дела, но периодически приходят с проверками.
Ранее информационное агентство «ЕАН» сообщало об обнаружении гражданина Белоруссии, который, как утверждало издание, на протяжении десяти месяцев работал на ферме буквально за еду, не получая за это какую-либо оплату.
«Я вас уверяю, это всё ложь. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь услышал всю правду. Я не могу вынести такой позор. Меня знает вся область, у меня множество грамот и благодарственных листов, которые я получил за свои фермерские хозяйства»,
– приводят слова хозяина фермы в «Е1».
Со слов самого хозяина фермы, он перестал выплачивать белорусу зарплату, так как он пил и не выходил на работу, а если выходил, то терял коров. Так, по его заверению, он однажды потерял целый табун – 70-80 голов – и им после этого несколько дней приходилось искать животных. Поэтому, по его словам, он стал сам спрашивать, что ему нужно купить и ездил в магазин за продуктами.
Также он заявил, что часть заработка мужчины отправлял напрямую его бывшей жен в счёт алиментов. Обвинения в избиении мужчины он опроверг, заявив, что не смог бы побить «двухметрового бугая», так как сейчас он передвигается на костылях и физически слаб. До этого активисты движения «Альтернатива» публиковали фото, где у белоруса на спине были видны синяки и ссадины.
Фермер также убежден, что его бывший работник в Белоруссии находится в розыске и что ему якобы выгодно доказать, что он находился в рабстве для того, чтобы его не посадили в тюрьму. Работодатель также добавил, что в отношении него пока не возбудили уголовного дела, но периодически приходят с проверками.
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