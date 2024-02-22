Свердловский фермер назвал обвинения в трудовом рабстве клеветой

приводят слова хозяина фермы в «Е1».

«Я вас уверяю, это всё ложь. Я хочу, чтобы хоть кто-нибудь услышал всю правду. Я не могу вынести такой позор. Меня знает вся область, у меня множество грамот и благодарственных листов, которые я получил за свои фермерские хозяйства»,