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Гражданина Белоруссии освободили из рабства в свердловском селе
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Шадриха обнаружили гражданина Белоруссии, который на протяжении десяти месяцев работал на ферме буквально за еду. За всё это время он ни разу не получил оплату за свой труд.
Из рабства его освободили активисты межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» вместе с сотрудниками полиции из Новоуткинска и корреспондентами ЕАН. Мужчина упал в обморок, когда понял, что сможет вернуться домой.
По данным информационного агентства, когда началось разбирательство, хозяин фермы не сразу пошёл на уступки, но потом он заявил, что работника никто не держит и что он может уходить прямо сейчас. На требование выплатить зарплату он согласился, уточнив, что ему нужно всё посчитать. Однако после подсчёта он вдруг объявил, что тот ничего не заработал и, наоборот, остался ещё должен. И всё же он выдал мужчине 15 тысяч рублей, чтобы уже бывший работник смог вернуться домой.
Сегодня гражданин Белоруссии на поезде выехал в Москву, откуда отправится в Минск. До этого мужчина успел рассказать журналистам, как попал в трудовое рабство. Он признался, что у него были жена и ребёнок, но из-за того, что он много выпивал, дело дошло до развода. Работы у него не было, и он искал место, где мог бы заработать. Тогда родственник, который живёт Свердловской области, посоветовал ему устроиться на эту ферму. Трудового договора не было, мужчине обещали платить 25 тысяч рублей в месяц.
Из рабства его освободили активисты межрегионального общественного движения по борьбе с торговлей людьми и современными формами принудительного труда «Альтернатива» вместе с сотрудниками полиции из Новоуткинска и корреспондентами ЕАН. Мужчина упал в обморок, когда понял, что сможет вернуться домой.
По данным информационного агентства, когда началось разбирательство, хозяин фермы не сразу пошёл на уступки, но потом он заявил, что работника никто не держит и что он может уходить прямо сейчас. На требование выплатить зарплату он согласился, уточнив, что ему нужно всё посчитать. Однако после подсчёта он вдруг объявил, что тот ничего не заработал и, наоборот, остался ещё должен. И всё же он выдал мужчине 15 тысяч рублей, чтобы уже бывший работник смог вернуться домой.
Сегодня гражданин Белоруссии на поезде выехал в Москву, откуда отправится в Минск. До этого мужчина успел рассказать журналистам, как попал в трудовое рабство. Он признался, что у него были жена и ребёнок, но из-за того, что он много выпивал, дело дошло до развода. Работы у него не было, и он искал место, где мог бы заработать. Тогда родственник, который живёт Свердловской области, посоветовал ему устроиться на эту ферму. Трудового договора не было, мужчине обещали платить 25 тысяч рублей в месяц.
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