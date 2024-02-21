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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области о гололедице на дорогах региона. Также они прогнозируют ветер с порывами до 14 метров в секунду.
Сегодня, 26 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Днём -4…+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 27 февраля, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -10…-5°C, при прояснении до -15°C. Днём -4…+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -8…-6°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 28 февраля, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью -10…-5°C, при прояснении до -15°C. Днём -4…+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -7…-5°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 26 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, местами на дорогах гололедица. Днём -4…+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Днём -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
Во вторник, 27 февраля, в регионе облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -10…-5°C, при прояснении до -15°C. Днём -4…+1°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -8…-6°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 28 февраля, в области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью -10…-5°C, при прояснении до -15°C. Днём -4…+1°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -7…-5°C, днём около 0°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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