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Директор техникума в Берёзовском объяснил отчисление двух студенток
Фото взято со страницы Олега Исламгалиева во «ВКонтакте»
Олег Исламгалиев, директор техникума в Берёзовском, в который 19 февраля проник неадекватный мужчина, объяснил почему после этого случая было принято решение отчислить двух студенток, снявших произошедшее на телефон.
Сообщается, что девушки учились на бюджете.
По его словам, девушки не только снимали неадекватного мужчину, – который ворвался в один из кабинетов, где шло занятие для будущих поваров, и схватился за ножи, оставленные в качестве учебного пособия, – но и сами запустили его в здание техникума. Он предоставил порталу «Е1» полную запись видео, где видно, как две студентки пропускают мужчину через турникет, несмотря на возражение охраны.
Ранее отец одной из отчисленных девушек заявил, что директор обвинял студенток в сговоре с неадекватным мужчиной. Родитель же уверен, что его дочь не была знакома с тем человеком, и считает, что ребёнка отчислили незаконно. В связи с этим он обратился в прокуратуру.
Сообщается, что девушки учились на бюджете.
По его словам, девушки не только снимали неадекватного мужчину, – который ворвался в один из кабинетов, где шло занятие для будущих поваров, и схватился за ножи, оставленные в качестве учебного пособия, – но и сами запустили его в здание техникума. Он предоставил порталу «Е1» полную запись видео, где видно, как две студентки пропускают мужчину через турникет, несмотря на возражение охраны.
«Это полное видео. Отчисленные девушки сами запускают, его, снимают, говорят, куда нужно идти и заводят в класс. На видео слышно, что охрана пытается его остановить»,
– привели слова Олега Исламгалиева в издании.
Ранее отец одной из отчисленных девушек заявил, что директор обвинял студенток в сговоре с неадекватным мужчиной. Родитель же уверен, что его дочь не была знакома с тем человеком, и считает, что ребёнка отчислили незаконно. В связи с этим он обратился в прокуратуру.
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