Сотрудники ГИБДД Екатеринбурга нашли отца, посадившего малолетнего сына за руль





– рассказали в ГИБДД Екатеринбурга. «Мужчину привлекли к административной ответственности в виде наложения административного штрафа в размере три тысяч рублей в соответствии с частью 3 статьи 12.23 КоАП РФ – "Нарушение требований к перевозке детей"»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД нашли отца, который посадил своего малолетнего сына за руль. Мужчина признался, что посадил ребёнка к себе на коленки из-за того, что он плакал и мама не могла его успокоить.Как малыш едет за рулём вместе с папой, засняла на видео супруга мужчины. Ситуация не привлекла бы к себе столько внимания, если бы женщина не опубликовала видео в запрещенной в России социальной сети.В пресс-группе также сообщили, что они провели с водителем профилактическую беседу о том, как правильно и безопасно перевозить ребенка в автомашине.